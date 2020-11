Ya fueron evaluados los protocolos para la apertura del turismo comarcal en la provincia

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ministro de Turismo de Chubut, Néstor García, afirmó que este miércoles 11 de noviembre, el gobernador Mariano Arcioni anunciará la apertura de circulación interna de cada una de las Comarcas –Senguer-San Jorge; Valdés y la Comarca de los Andes. Y se prevé que a mediados de diciembre se abran las fronteras para el turismo intercomarcal.

Al respecto, el ministro de Salud, Fabián Puratich confirmó que el próximo decreto provincial – que se publicará el miércoles – incluiría la autorización de la actividad turística comarcal, lo que será anunciado por el propio gobernador Mariano Arcioni.

«Ya fueron evaluados todos los protocolos y se realizaron las correcciones”, dijo. Mientras recordó que la apertura del turismo será tres etapas: 1º intra-comarcal; 2º inter-comarcal; 3º apertura total.

Asimismo, Puratich evitó dar una fecha sobre apertura probable de las fronteras chubutenses, ya que esto dependerá de la situación epidemiológica “no se pueden poner fechas”, afirmó. Y reconoció que «el temor es que no se respeten las medidas de prevención” por parte de las personas que decidan viajar.

Asimismo, el ministro confirmó que la provincia decidió que no pedirá la realización de hisopados previos a los viajeros. “EL PCR puede ser negativa y al tercer día estar enfermera, no hay demostrada una utilidad sobre esto, tendríamos que pedirles a todos que estén cerrados 14 días antes de venir pero no se puede”, manifestó.

Por lo que no se exigirá un certificado que con un hisopado negativo de Covid tanto a los turistas de la provincia, como para quienes ingresen desde otras provincias una vez abiertas las fronteras.

Ante este contexto, Puratich señaló que se apelará al cuidado y responsabilidad individual: “Hay que tener cuidado porque no hay otra medida que sea efectiva”.