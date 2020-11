Viviana Moreno: “Ni Chubut ni Mendoza se van a doblegar”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Viviana Moreno, integrante del grupo de vecinos autoconvocados por el No a la Mina, dijo que el gobierno provincial y nacional llevó a esta situación, nada alcanza para que se entienda que el pueblo decidió.

“Es tanta la falta de lectura política, que habiendo presenta una Iniciativa Popular, hace menos de un mes, todavía no se den cuenta que el pueblo ya decidió y que se va a resistir. No se va aceptar la zonificación ni acá ni en la meseta” expresó Moreno.

Así mismo Viviana Moreno señaló que esto es interés de algunos empresarios de Trelew y Madryn que se van a enriquecer, pero por 50 puestos de empleo en Gastre no podemos hipotecar la provincia.

“Las asambleas de la provincia empiezan a hacer acciones para que se entienda que el gobierno nacional no puede presionar a Chubut. Ni Chubut ni Mendoza se van a doblegar” manifestó.

Por otro lado, la integrante del grupo de vecinos autoconvocados por el No a la Mina dijo que fueron a reprochar a Igón, porque estando en la comisión de minería él no pudo hacer nada por frenar esto. No nos alcanza que nos diga le dijo a Alberto que estoy en contra. Acá son acciones concretas. Tiene que salir a defendernos.

Finalmente Moreno sobre la declaración del Bloque Frente de Todos dijo que “Esto se demuestra en los hechos. Nos molesta este juego político para quedar bien ante la gente. Queremos que el discurso coincida con los hechos”.