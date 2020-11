Testimonio de jubilado chubutense que debe hacer “changas” para subsistir

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Jorge Cisterna es jubilado de la Policía del Chubut y es uno de los tantos integrantes de la clase pasiva provincial que se encontró ante la necesidad de realizar «changas» y trabajos esporádicos para subsistir, ante la falta de pago en tiempo y forma de los haberes.

En diálogo con la periodista de Grupo Azulmedia, Silvina Cabrera, el jubilado explicó que «nos han pagado el sueldo pero el banco nos consume la tarjeta; desde agosto que no cobrábamos» y agregó que «me jubilé hace cuatro años y medio y pensé que el día en que me retirara la iba a pasar bien y tranquilo; ahora, hago trabajos de albañilería, limpio patios, lo que sea».

Cobro y débito

Este mes «hacía tres meses que no cobraba, hasta que cobré y me encontré con que el banco lo descuenta; tengo débito por seguro del auto que hace tres meses no pagaba, servicios, y descontaron todo», apuntó Cisterna.

Por otra parte, contó que «somos mi esposa y yo, además de mi hijo de 22 años; ella tiene trabajo y no gana mucho, y da bronca la situación del gobierno porque también tengo una cuota alimentaria de mi nieto, la cual es obligatoria y también me la sacan», sumando a ello que «veo muy mal al Gobierno, no tienen la solución; Arcioni debería dar un paso al costado, irse bien y dejar a otro que tenga idea». «Tres meses sin cobrar es impresionante, nunca en la historia nos pasó», advirtió Cisterna, añadiendo que «la indiferencia (del Gobierno Provincial) es total»