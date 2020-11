Preocupación de médicos por las aglomeraciones en Playa Unión

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Con las altas temperaturas que se produjeron el fin de semana, miles de vecinos se acercaron hasta Playa Unión para disfrutar de la costa. Según denunciaron las autoridades sanitarias muchas de ellas sin respetar los requerimientos mínimos de cuidado por el Covid como es el uso del barbijo y el distanciamiento social. Es por eso que manifestaron su preocupación con lo que pueda ocurrir en la cantidad de casos los próximos días.

El director asociado del Hospital Santa Teresita, Dr. Germán Lalomía, afirmó que el domingo “vimos lo que ha sido la masividad de la concurrencia que ha tenido Playa Unión y estas cosas nos preocupan, porque sabemos que esto lo vamos a ver pronto”.

Reiteró que hoy por hoy se tiene una ocupación completa del servicio de Terapia Intensiva, con todos los respiradores utilizados en pacientes con Covid, y tienen una ocupación del 90% en Clínica Médica.

Contestando a comentarios en redes, Lalomia aclara que “el equipo se ha venido preparando desde hace muchos meses, hemos pasado de tener dos respiradores a nueve, de muy pocas camas a tener más de veinticuatro. No es que no se han hecho las cosas, sino que si la gente no acompaña con las decisiones sanitarias comienzan estos problemas”.

“Acá podemos tener quinientos respiradores, pero no nos alcanza el recurso humano ni material. Acá hay que apelar a la responsabilidad individual y social porque por más que tengamos quinientos respiradores no vamos a poder dar abasto”, afirmó.

En cuanto a otros puntos de internación informó que “el Instituto Cardiovascular se puso a disposición brindando dos camas en caso que estemos colapsados, son dos camas con respirador en Terapia Intensiva. También contamos con el Retiro Espiritual para todos aquellos casos que son menores, leves”.

Sobre la temporada y cómo se puede trabajar en Playa Unión, Lalomia explicó que mantuvo una reunión con personal de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, quienes establecieron “un protocolo por lo que vamos a acompañar con capacitaciones la semana que viene y protocolos sanitarios, que vamos a ir trabajando para ver la forma segura, desde lo sanitario, que se le pueda dar”.

Sobre la prolongación de la pandemia y las medidas restrictivas, asegura que “tenemos que acostumbrarnos y aprender a convivir con el virus, no sé si la manera es prohibir o no, eso depende de otras autoridades, creo que hay que apelar al respeto y autocuidado. En Playa nadie o era muy poca la población que utilizaba el tapabocas y el distanciamiento social, y estas cosas son las que generan los brotes futuros. Hay que respetar las recomendaciones sanitarias y por ahí pasa el problema, no tanto no dejar de hacer cosas sino cumplir con los protocolos sanitarios”.