Pablo Lada: “Tener a las mineras dentro de Chubut hará que tarde o temprano caiga la Cordillera”

“No cambia básicamente nada, porque igual implica la entrega del 70 por ciento del territorio de Chubut a la megaminería”, evaluó Lada sobre la publicación de Arcioni.

“El Gobernador dice que el Río Chubut no se toca, pero la verdad que los proyectos de uranio están a la vera del río y nada se ha dicho de qué en esa zonificación no entraría la minería uranífera”, advirtió.

“Nos permitimos dudar sobre esa supuesta falta de conexión entre el Acuífero Sacanana con la Cuenca del Río Chubut, y esto lo decimos porque simplemente lo han dicho otros hidrogeólogos durante la lucha de Gastre, que indicaron que en la zona de Paso de Indios se conectan entre sí y que no están separadas las cuencas de manera hidrológica, sino morfológica”, fundamentó.

“Por el otro lado es un slogan del Gobernador porque sabe que no hay licencia social, que hay un enorme rechazo de la sociedad, y cree que de esa manera podría justificar la apertura de la minería diciendo el Río Chubut no se toca, porque sabe que hay una preocupación muy grande”, replicó.

“Pero además con la apertura de la minería sólo será una cuestión de tiempo, cuando vos tengas un porcentaje del territorio entregado a esta actividad, la fuerza misma de tener a las mineras dentro de Chubut hará que más tarde o temprano caiga la Cordillera. Creo firmemente que es lo que quieren que pase”, sostuvo.

“La apertura es indiscriminada, no se trata ni siquiera del Proyecto Navidad, que ya de por sí es uno de los proyectos más grandes del plomo del mundo, uno de los minerales más dañinos, hay sobradas pruebas del impacto, sobre todo en los niños”, planteó con preocupación.

“En general el viento es predominante del oeste y así como las partículas del Proyecto Navidad llegarán a la zona, la minería del uranio está más cerca y hay elementos radioactivos como el gas radón”, remarcó.

“El Gobernador dijo que “estamos dando un debate que se destaca en el país”, sin embargo no ha presentado nada de cara a la sociedad y está a punto de presentar un proyecto a la Legislatura”, recriminó.

“Es llamativo, lo que demuestra que detrás hay un autoritarismo muy grande para imponer esta actividad, es una realidad muy dura, muy penosa, uno pensaba que si algún Gobierno se atrevía a esto iba a dar un debate súper democrático”, alertó.

“Pienso en lo personal que la única manera, la más democrática de saldar esto es con una Consulta Popular Provincia, es la manera más democrática de saldar una cuestión cuando un pueblo llega a diferencias tan grandes”, consideró.

“No se quieren arriesgar, lo fue en Esquel o lo que estamos viendo en Chile que terminó saldándose con una Constituyente, es un ejemplo más extremo, pero cuando hay cuestiones que parten a la sociedad en dos hay que buscar caminos democráticos, institucionales”, reclamó Lada.

«Sin embargo el camino que está eligiendo el Gobernador es el camino del autoritarismo, es muy penoso lo que está haciendo”, cuestionó.

Sobre el pronunciamiento del bloque del PJ Frente de Todos en la Legislatura en contra de la megaminería, Lada analizó que “nos genera una contradicción. En Chubut pasa algo muy llamativo en los últimos 15 años, desde que la minería se ha metido como un debate central, aunque a veces soslayado por los dirigentes políticos, pero saben que es un debate central”.

“Cuando están en el llano son todos anti megaminería, pero cuando llegan al Gobierno se activa un chip que los vuelve híper promotores de la megaminería”, aseveró.

“Nos permitimos sospechar de la palabra. Uno celebra lo que expresó el bloque del Frente del Todos, celebramos y aplaudimos lo que dijeron, pero ya no queremos más palabras, queremos acciones, hechos concretos por todos los medios posibles, porque la palabra en la política de Chubut se devaluó más que la moneda argentina”, les enrostró.

“La manifestación se podría transformar en un proyecto de ley tajante o apoyando la Iniciativa Popular”, requirió.

“No nos olvidemos que el año pasado quisieron meter la minería sobre tablas, en el medio de una sesión, lo denunció el propio Mac Karthy. Y lo mismo pasó con el vicegobernador Sastre, en ese momento salió a decir que se oponía a la megaminería, pero es una palabra que se lleva el viento y se deja que las cosas sucedan, como deja claro el Frente de Todos que el oficialismo tiene mayoría y mucho no podrían hacer”, reparó.

“En mi humilde opinión, la clase dirigente se tiene que juntar y discutir otro proyecto productivo, no se sientan tampoco para salir de la situación en la que estamos, que sea sostenible en el tiempo, que genere trabajo, y que no sea esta economía de enclave, extractivista, aspiradora de recursos y bienes comunes, y que cuando se vaya no le dejará nada a la Provincia más que agujeros y lodos tóxicos por todos lados”, criticó.

“Juntensé muchachos; el Frente de Todos, los radicales, llámennos a todos y vamos a pensar en un proyecto productivo a 30 años, no como con gran cinismo el Gobernador dice que está pensando en un proyecto a 50 años”, demandó.

“Es cierto, las mineras se van a quedar 50 años, pero haciendo daño, no es proyecto productivo, es extractivismo, no confundamos eso con producción”, rechazó.

“Algún sector político tiene que sentarse y escuchar las ideas que hay dando vueltas e intentar llevar adelante un proyecto productivo sostenible en el tiempo, Chubut tiene todo, y eso es lo más penoso; tiene energía, tiene territorio, pero insisto en que la palabra está devaluada en la política”, recalcó.

“La historia reciente nos demuestra que se cambia de opinión como de calzoncillos”, dijo en forma muy gráfica.

“Un tema de este tenor no puede ser tratado en una sesión virtual, de ninguna manera, es autoritarismo, más allá de que sea legal, no creo que sea legítimo, por lo menos para el conjunto de la sociedad, que merece un gran debate público”, reprobó además.

“Ayer se pudieron ver familias enteras, miles de personas, y estas marchas van a continuar, vamos camino a lo que pasó en Mendoza. En menos de 24 horas logramos rodear la Laguna Chiquichano en un gran abrazo simbólico en esa marcha de las antorchas, algo impresionante, hoy vamos a Legislatura, es un movimiento social que irá “in crescendo”, y convocaremos todos los días a movilizarse si es que finalmente se presenta el proyecto del Gobierno», adelantó Lada.