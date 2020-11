Ongarato valoró cumplimiento de los vecinos a las medidas restrictivas

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente Sergio Ongarato destacó ayer el cumplimiento de la comunidad de Esquel a las medidas restrictivas implementadas esta semana por el aumento de casos positivos de Covid-19 en la ciudad, con el objetivo de evitar nuevos focos de contagio. «Si seguimos haciendo un esfuerzo vamos a poder en algunos días más salir de estas medidas restrictivas y volver a circular con mayor libertad», dijo.

En este sentido el mandatario municipal hizo referencia a las medidas restrictivas para circular en Esquel de acuerdo a la terminación del DNI y que se extenderán hasta el próximo 17 de noviembre.

Expresó Ongarato que «estuvimos evaluando cómo fue la marcha de esta semana con relación a las medidas restrictivas.

Hablamos de la cantidad de casos positivos del Covid-19 y la marcha del Plan Detectar en Esquel. Y como resumen, podemos decir que el resultado hasta el momento es bueno, se nota que hay menos vecinos circulando por la calle y la mayoría de los que lo hacen tienen una razón justificada. Están cumpliendo con las recomendaciones, se ve mucha menos gente en los lugares públicos, tanto en plazas y plazoletas como así también en aquellos locales comerciales de esparcimiento que, colaboran con todas estas medidas pese a que los afecta a ellos desde lo económico», apuntó.

«Debo decir con alegría que hasta el momento nuestros vecinos están colaborando la gran mayoría con las medidas para que podamos estar mejor en una semana más y volver al estado anterior, de circulación libre. Esto dependerá de cada uno de nosotros, de cómo nos comportamos y de llevar adelante en forma correcta todas las medidas de prevención», expresó Ongarato.

Señaló el Intendente que hasta el momento los casos positivos que aparecieron en los últimos días en Esquel «están vinculados a casos anteriores, es decir que no hay nuevos focos de contagio. Esto nos puede estar diciendo que nos sabemos cuidar, que estamos haciendo bien las cosas y esto para mí al día de hoy es una buena noticia», subrayó.

Por su parte, el médico epidemiólogo Emiliano Biondo destacó que es importante «entender que la situación sigue siendo delicada, de alerta, en Esquel. No obstante, no se levantarán ahora las medidas restrictivas de circulación. Hay que mantener una semana más este cuidado de los vecinos, junto con la detección de casos. Esto nos ayudará a controlar la situación y volver el escenario de no circulación comunitaria».

Policía hizo 40 actas de infracción

En tanto, el Jefe de la Unidad Regional Esquel de Policía, Vicente Avilés, manifestó que, ante la implementación de las medidas restrictivas de circulación en la población, «la respuesta de los vecinos es muy buena. La modalidad de trabajo de la Policía se diagramó cada día, sin hacer retenes estrictos sino satélites, con personal moviéndose constantemente por la ciudad e inspeccionando filas en comercios», comentó. Detalló que hasta ahora se detectaron algunos casos que hicieron caso omiso a las medidas y se confeccionó una especie de acta donde se notifica el incumplimiento a la disposición municipal, son unas 40 actas las que son giradas al Tribunal de Faltas municipal para su evaluación y aplicación de la multa correspondiente», concluyó.