Ongarato: “los vecinos tomaron conciencia sobre las medidas aplicadas y aprendieron a cuidarse”

Señaló Ongarato que “contener los focos de contagio no significa que no haya más casos. Significa que no aparezcan nuevos casos sin nexo, que es cuando la gente no sabe de dónde se contagió” apuntó.

Sobre los casos que se dieron en Esquel y su vínculo con instituciones de salud expresó el intendente que “en realidad las personas que trabajan en el hospital y en las clínicas son las más expuestas a enfermarse. Así como las personas que trabajan en una obra están expuestas a caerse o golpearse porque allí ocurren esos accidentes. Los trabajadores de la Salud, médicos, enfermeros y demás personal, están más expuestos a contraer algunas enfermedades. Entonces es una posibilidad de que el foco infeccioso aparezca dentro del sistema de salud” opinó, recordando que el Coronavirus “es una enfermedad altamente contagiosa. Por eso, no es algo extraño que haya contagios en instituciones de salud. Ha sucedido en otros lugares del país también, por las características que tiene el Covid-19 y por el lugar de trabajo de la gente de salud”, dijo el Intendente.

Sistema económico golpeado

Admitió Ongarato las medidas restrictivas adoptadas “siempre afectan a todas las actividades económicas. Por eso estamos haciendo el mayor esfuerzo buscando alternativas para no cerrar actividades que, es lo primero que se hace cuando hay un brote de contagio para poder contenerlo”.

Señaló el intendente que “desde marzo de este año, con el inicio de la pandemia, la actividad económica de Esquel está muy golpeada. Ya venía de antes con la inflación, la crisis provincial, la caída del consumo, el atraso salarial de empleados provinciales. Y a esto le sumamos la pandemia, con lo cual el sector comercial y productivo de la ciudad está realmente muy afectado”, subrayó.

En este sentido, expresó que “las medidas que tomamos por 14 días afectan porque, vemos que confiterías y otros lugares de esparcimiento que estaban bastante concurridas hoy están con sillas vacías y menos gente. Esto desde lo económico es malo pero desde lo sanitario es bueno, porque la gente tomó nota de que hay que cuidarse y lo está haciendo. Así que yo soy optimista de que si esto sigue así, en unos días más vamos a poder contener el foco infeccioso y volver a la normalidad que teníamos hasta hace una semana atrás”, terminó diciendo.