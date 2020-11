María Andrea Aguilera: “La minería del Chubut no es un proyecto productivo”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En el marco de la renovada discusión abierta por la minería en la provincia, desde el radicalismo, diferentes referentes expresaron su rechazo a la posibilidad productiva e instaron “a todo el arco político a no anteponer los compromisos partidarios por encima de todos y cada uno de los habitantes de Chubut”.

María Andrea Aguilera, diputada provincial UCR Juntos por el Cambio, Jacqueline Caminoa, presidenta UCR Chubut y Manuel Pagliaroni, diputado provincial UCR Juntos por el Cambio, destacaron que “el desarrollo económico productivo de la provincia de Chubut debe asentarse en el uso eciente y sustentable de los recursos naturales, que garantice su protección, conservación y mejora y permita a su vez, el benecio del conjunto de los chubutenses. La situación nanciera y política de Chubut es de extrema debilidad, producto no solo de la mala administración de los últimos años sino también de la falta de un plan serio que permita avizorar la corrección del rumbo hacia adelante”.

Sobre este punto en particular, se agrega que “el Gobierno de la provincia, no ha sabido o no ha podido generar expectativas positivas, conanza o un mínimo de previsibilidad, y es en ese marco que ahora pretende volver a instalar un tema que genera reacciones populares inmediatas: la habilitación legal a la explotación minera. Y lo hace, cediendo a la imposición caprichosa de un Gobierno Nacional que ha destruido en pocos meses la economía, que tampoco tiene un plan y que necesita de actividades exportadoras que generen rápidamente modicar la balanza comercial argentina”.

Destacando luego que “la minería en Chubut, no es un proyecto productivo, es un proyecto nanciero”, se agrega que “no es en benecio de los chubutenses, es en benecio del gobierno nacional que necesita de esas inversiones millonarias y de aplicar retenciones a esas actividades”.

En otro de los párrafos más importantes de la posición abierta, semana que “se advierte por el contrario, una clara acción disciplinadora de que la provincia puntualmente que “no vamos a permitir que el Presidente de la Nación nos diga qué es lo que debemos hacer y cuándo y cómo debemos hacerlo.

Finalmente, recuerdan que “la convención provincial del año 2010 de la Unión Cívica Radical rechazó la megaminería a cielo abierto y con uso de cianuro como modalidad de explotación. Consideró entonces que no estaban dadas las condiciones para avanzar, y creemos rmemente que no se han modicado las mismas”