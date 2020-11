Maderna también tiene un proyecto propio para ampliar el ejido y llegar al mar

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Lo reconoció en diálogo con Radio 3 el propio intendente Maderna, aunque se mostró muy cauto y aclaró que no afectará a ciudades vecinas, principalmente a Rawson, que tiene mayor preponderancia sobre la costa. Planteó que se trata de un plan a largo plazo y que “la idea es avanzar por Punta Tombo”. Además confirmó que volverá a adjudicarse la parte final de la obra del balneario municipal porque la empresa a cargo no pudo continuarla. “Será todo un tema, aunque ya teníamos previstos todos los protocolos”, admitió sobre el espacio recreativo en medio de la pandemia.

«Me voy a reunir mañana (viernes) o la semana que viene para prever la temporada de verano, ya llegaron las altas temperaturas y pudimos avizorar lo que pasó el fin de semana», comentó Maderna sobre un inminente encuentro con su par de Rawson, Damián Biss.

La referencia fue propicia para hablar del ejido de Trelew y la posibilidad de ampliarlo hacia el mar: «no tenemos jurisdicción en Isla Escondida», dijo incluso en tono risueño.

«No queremos tocar ahora el tema de ampliación de ejido, aunque nosotros tenemos un proyecto importante que no afectaría a Rawson. Hay una posibilidad en un futuro que estamos charlando con algunos diputados provinciales de Trelew y con el equipo de Planificación», expuso Maderna.

«Pero queremos ser cautos, es un momento sensible, de tensión, de complejidad económica, no queremos echar más leña al fuego, aunque estamos avanzando», aclaró.

Consultado sobre si la ampliación será hacia el norte o el sur, admitió que “lo planteamos en los dos sentidos, lo que implica que podríamos crecer muchísimo y aprovechar diferentes tierras para llevar proyectos de desarrollo, pensando en el largo plazo, de acá a 30, 50 años, pero es importante ir previéndolo como lo han hecho otras localidades”.

Se insistió en si esa ampliación incluye el extremo de llegar al mar: “si, pero no por Rawson, sino avanzando por la parte de Punta Tombo, hay que explicarlo detalladamente, pero además no pensamos en Isla Escondida», recalcó.

«Además no queremos generar un debate sin sentido en este momento, primero hay que socializarlo, debatirlo y consensuarlo, no podemos pelearnos por cuestiones sin sentido, no le vamos a quitar un metro a Rawson ni a otra localidad”, insistió.

Balneario municipal

Respecto de la obra del balneario municipal, que se paralizó porque la empresa a cargo no estaba en condiciones de seguir, explicó que “ya se está ejecutando la poliza del seguro, ayer (miércoles) avanzamos en el acta notarial, con la que se verificó el estado de la obra y se pidió una cotización de precios para volver a adjudicarla en unos 20, 30 días para afrontar el último tramo”.

«El natatorio en medio de la pandemia es un capítulo aparte, teníamos un protocolo que habrá que poner en vigencia, pero siempre viendo cómo evoluciona la situación de pandemia», advirtió.

Pago de sueldos

«Hoy o mañana anunciaremos la fecha de pago de sueldos, será en tiempo y forma, es un momento delicado, pero no vamos a tener inconvenientes en el depósito, mucho más sabiendo que el domingo 8 será el Día del Empleado Municipal, por lo que el lunes será feriado. No habrá festejos, pero cada uno lo compartirá con su familia», señaló.

Obras del presupuesto nacional

Maderna también habló de las obras contempladas en el presupuesto nacional, aunque aclaró que «si bien algunas no están incluidas, hay avances concretos con los organismos federales. Del mismo modo se preguntó si se avanzar los planes de viviendas para personas que ya están en el listado del IPV».

“Hay una adjudicación de 25 viviendas para el sector norte de la ciudad, también están en carpetas las que se acordaron con los diferentes sindicatos y esperamos una importante cantidad para el 2021. Están los proyectos y las tierras para que se puedan hacer las licitaciones, pero dependemos del IPV y también de las respuestas de la Secretaría de Hábitat de la Nación”, precisó.

Extremar cuidados

«Hay un trabajo muy fuerte del plan Detectar, se están haciendo más hisopados y eso se refleja en una mayor cantidad de casos. Es un buen momento de extremar todos los cuidados, esto no se soluciona con medidas estrictas sino con consciencia individual», reiteró Maderna sobre la difícil situación sanitaria de la ciudad.

«Por lo pronto no tenemos previsto cambios, lo hemos charlado con las autoridades provinciales, de Salud y de Seguridad, además no lo podemos controlar, el mismo ministro Massoni habló de la cantidad de bajas en la Policía», aseguró Maderna sobre posibles restricciones.