Luque: “Yo estoy en contra de la Megaminería y la minería con Cianuro”

Así lo afirmó el intendente Juan Pablo Luque en diálogo con medios de prensa. El mandatario de Comodoro confirmó que “Yo no conozco el proyecto minero, pero estoy en contra de la megaminería y de la minería con cianuro y la posibilidad de contaminación del agua, de manera tal que si están garantizadas ese tipo de cuestiones y explican de que se trata el proyecto y en que nos va a beneficiar a los comodorenses desde el punto de vista de económico también, nosotros venimos poniendo recursos económicos todo el tiempo” señaló el intendente quien además agregó “queremos saber en qué va a beneficiar a nuestra industria después que pase este proyecto, de que van a vivir estas ciudades posteriormente a la minería, cuando me lo explique y lo conozca podré tomar una posición. Mientras tanto no conozco de que se trata concretamente y no puedo marcar una posición”.

También puso en dudo el ánimo social para discutir la instalación de la megaminería en Chubut “No sé si está el consenso social para que esa discusión sea exitosa. Lo que hay que hacer es poner los temas arriba de la mesa para discutirlos”