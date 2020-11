Los diputados del Frente de Todos ratificaron su no a la minería

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El bloque de diputados provinciales del Frente de Todos de Chubut, que conduce Adriana Casanovas, emitió ayer un comunicado en el que, claramente, ratificaron su postura negativa a habilitar la actividad minera en Chubut, fuertemente restringida por legislación provincial.

El pronunciamiento no fue casual ya que se dio luego de la fuerte definición que el gobernador Mariano Arcioni realizó el jueves en la presentación del Plan Estratégico Minero Argentino, con autoridades nacionales, donde afirmó que “en Chubut ya no tenemos que discutir por el si o por el no, sino por el cómo a la actividad minera”.

En respuesta, los diputados recordaron que en Chubut se está atravesando “una crisis económica, social y política sin precedentes. Si este clima de zozobra fue creado adrede con la intención de generar una conciencia colectiva sobre los beneficios que significaría la minería, y que con la explotación minera se acabarían los males de nuestra provincia, les aseguramos que equivocaron el camino», afirmaron.

De inmediato, aseguraron que «los problemas de esta provincia han sido causados por funcionarios y gobernantes que le han generado mucho daño al Estado, a los ciudadanos, y a la política. Y la minería no es la solución a los problemas que esa irresponsabilidad, esa improvisación, y esa corrupción han generado», sostuvieron.

Para despejar por completo la posibilidad de acompañar cambios en la legislación vigente, remarcaron que «como oposición, tenemos el derecho y la obligación de expresar lo que entendemos es la oposición, el pensamiento y el sentimiento de la mayoría de los chubutenses: NO es NO», manifestaron, citando al clásico pronunciamiento de los antimineros.

«Y nos opondremos si el Gobierno con su mayoría parlamentaria del bloque oficialista intenta aprobar cualquier proyecto que avale la megaminería. Finalmente queremos manifestar nuestro repudio a todo tipo de escrache, amenaza o violencia e instamos a una participación ciudadana pacífica y comprometida con la realidad de su presente», concluyeron.