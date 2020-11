Los asambleístas del “No a la mina” reafirman sus convicciones pero no marchará mañana

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Los asambleístas del No a la Mina que cada 4 se manifiestan en la calle contra la megaminería, definieron no marchar este miércoles. En un comunicado firmado por los vecinos autoconvocados por el No a la Mina, recuerdan sobre «los atropellos del gobierno y las mineras» pero prefieren no poner en riesgo la salud de la población.

«Nuestras marchas son instrumento y símbolo de nuestra lucha y nuestro camino desde hace casi 18 años.

Esta vez, el contexto nos pone en un dilema sobre qué priorizar, si la INDIGNACIÓN ante los atropellos del gobierno y las mineras, o el RIESGO de comprometer la salud de nuestros vecinos.

Sin embargo, frente al debilitamiento del Sistema de Salud de nuestra ciudad, hemos decidido no convocar a marchar, precisamente porque estamos a favor de la vida».