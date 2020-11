Lorena Marín: «No creemos oportuno el momento del aumento inmobiliario»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Desde la oposición la concejala Lorena Marín –Frente de Todos– enumeró los motivos por el cual junto a su compañero de banca, Maximiliano Vega, no acompañaron el proyecto. “No creemos oportuno el momento del aumento inmobiliario y de tasas como la de recolección de residuos y habilitaciones comerciales, junto al resto que se aumenta con el régimen tributario”.

“En esta oportunidad el aumento ha venido con un 35% hasta julio y un 10% más, quiere decir que vamos a tener un aumento del 45% y no es momento. Los estatales hace tres meses que no cobran su sueldo, el comercio está devastado, la microeconomía no se está moviendo y no es momento para aumentar de esta manera los impuestos inmobiliarios”, aseveró. “Habíamos sugerido desde el año pasado que busquemos una manera de aumentar el volumen de la recaudación en cantidad de usuarios, y no aumentarles a los que siempre pagan”.