Legisladora Nancy González dio positivo por Covid-19

Según lo dio a conocer la misma legisladora, se encuentra en buen estado atravesando síntomas leves.

“En el día de ayer me hice el hisopado y me dio positivo de Covid-19, me encuentro bien, con síntomas leves”, comenzó diciendo la senadora nacional por Chubut a través de su cuenta de Twitter.

Hace 10 días se encontraba aislada en su hogar, por lo que menciona no tener contactos estrechos que deban realizar el aislamiento.

“Les pido a todos y todas que se sigan cuidando. Quédense en sus casas todo lo que puedan”, finalizó diciendo en un breve comunicado.