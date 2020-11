Ingram aseguró que Chusoto tiene candidatos para 2021

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En diálogo con A Primera Hora por FM EL CHUBUT, Ingram asumió que el Chusoto hoy «viene muy golpeado por la situación actual y lo que ha pasado en la provincia», y consideró que tiene que haber «una renovación muy fuerte en el partido».

«Hemos estado acompañando muy fuerte lo que está armando Sergio Massa, podría adherir a Massa, y a nivel provincial veremos hacer una alianza», dijo Ingram.

CANDIDATOS PROPIOS

Ingram asumió que el Chusoto hoy «viene muy golpeado por la situación actual y lo que ha pasado en la provincia», y consideró que tiene que haber una renovación. Pero entendió que esto no significa que el partido del gobierno de Mariano Arcioni vaya a resignar sus aspiraciones.El diputado del Chubut al Frente no pasó por alto que «hay algunas referencias del PJ (Linares y Arrechea) que dicen que Arcioni no es peronista, que ellos no tienen nada que ver con este gobierno, pero tenemos confianza en que vamos a salir adelante», aseguró.

Lejos de ponerse a merced del PJ, Ingram no dudó que el Chusoto «tenemos nombres» para llevar como candidatos propios que podrían salir de las primeras líneas del gobierno de Arcioni. «Hay gente potable en las filas para que vayan en una boleta. Hay que sacarlos del cargo y son gente que está posicionada, te puedo nombrar a los funcionarios Massoni (ministro de Seguridad), Antonena (Economía), Cavaco (Producción) y Adrián Awstin (ex secretario de Pesca)», enumeró Ingram la lista de potenciales candidatos a legisladores el año que viene, aunque aclaró que hay que preguntarles si quieren.

FRENTE RENOVADOR

Desde la Justicia Electoral confirmaron que el Frente Renovador, de Sergio Massa, es uno de los partidos que está tramitando su formación en Chubut desde el año pasado, aunque la pandemia hizo que los trámites se dilaten puesto que necesitan juntar un mínimo de avales, y las restricciones a la circulación hacen que esto se complique.