Ingram acompañó un documento donde se rechaza la minería en la provincia

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram, acompañó un documento donde se rechaza de plano la explotación megaminera en la provincia.

El documento:

“Ante las declaraciones del señor Gobernador Mariano Arcioni respecto a que ha decidido avanzar en la zonificación de la provincia para habilitar en algunas zonas la actividad minera metalífera a gran escala y/o con uso de químicos contaminantes, los integrantes de agrupaciones que conforman el Partido Justicialista de Trevelin decimos:

Que rechazamos toda intención de violentar la decisión tomada por el pueblo chubutense que ya dijo NO A LA MINA.

Que consideramos falaces y perversas las expresiones del señor Gobernador cuando afirma en que “estamos dando una discusión con un sustento académico, tecnológico y de ciencia que nos va a permitir salir de la discusión del SI o del NO para poder dar la discusión de una vez por todas de cómo hacer la minería”.

La comunidad de Esquel, Trevelin y de otras localidades, han dado la discusión con información científica en calidad y cantidad. Y que fue en base a toda esa información que en el plebiscito del año 2003 se dijo de modo contundente “no a la mina”;

Que para llegar a discutir el “cómo hacer minería”, primero se debería haber cambiado la posición respecto al NO A LA MINA, cuestión que no ha ocurrido. Y nada nuevo hay, ni en lo científico ni en lo tecnológico, que ponga siquiera en duda esa contundente e insoslayable opinión del pueblo;

Que somos parte de los miles de chubutenses que exigen el tratamiento del proyecto de ley por iniciativa popular;

Que en el discurso prominero del Gobernador no surge en ningún momento la palabra “garantía”.

Y entendemos que ello es así porque la minería no es garantía de desarrollo socioeconómico de la Provincia; porque la industria no puede garantizar el no impacto negativo en el ambiente; y, mucho menos, puede este gobierno dar garantías de nada, cuando no pudo controlar a sus propios integrantes acusados y condenados por corrupción; cuando no puede garantizar el cumplir con el contrato laboral con sus empleados a los que no abona los sueldos en tiempo y forma.

Que, más allá que el frente político que integramos a nivel nacional, promueva que Chubut habilite la minería, somos coherentes con lo que ya ha hemos expresado. Nuestras convicciones no las dejamos atrás por conveniencia política u obediencia partidaria.

Que exigimos a nuestros representantes en la Legislatura Provincial y en el Congreso de la Nación, sean portadores de nuestra postura y que la misma sea expresada al Poder Ejecutivo Nacional.

Decimos una vez más, y todas las que sean necesarias, NO A LA MINA.

Héctor Ingram, intendente de Trevelin; Bloque de Concejales del Frente Patriótico Chubutense – PJ Trevelin; Agrupación 7 de Mayo Trevelin; Agrupación OCTUBRES Trevelin; Agrupación Cano Intendente; Agrupación 17 Diez Trevelin; Juventud Peronista Valle 16; Grupo Linyeras PJ Trevelin.