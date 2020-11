Igon: “No puedo escrachar a nadie porque no me gustó la decisión”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El diputado nacional Igon Santiago se pronunció este lunes sobre las actividades de protestas que se registraron en los alrededores de su casa. Explicó que “la decisión que toma el Gobierno Nacional, en cuanto a la minería en la República, no se puede negar. Yo no tengo problema en discutirlo. Pero no puedo ir a escrachar a nadie o quemar la Legislatura porque no me gustó la decisión”.

Recordemos que este fin de semana hubo varias manifestaciones en contra de la minería. Una de ellas fue en la casa del diputado Santiago. “Cuando llegué me encontré con eso. Los vi a mis hijos muy angustiados, y más aún cuando vimos quienes eran los que estaban ahí”, recordó.

A través de La Cien Punto Uno el diputado explicó que “no se puede, cuando no nos gusta algo, prender fuego la Legislatura, la Casa de Gobierno o hacer un escrache en la casa de alguien. En mi casa, se estaban manifestando profesores de mis hijos, exconcejales, candidatos a intendente”.

Remarcó que “representó al pueblo del Chubut, y tengo un vínculo muy fuerte con el Gobierno Nacional. Es lo bueno que tiene el Frente de Todos, personas con distintas opiniones dentro del mismo espacio”.

Necesidades económicas

Para el diputado nacional el “cambió la postura de Mariano Arcioni en función de las necesidades económicas que tiene la Provincia… Ha dicho que no quiere minería con cianuro y a cielo abierto. Entonces, que nos explique cómo piensa hacerla”.

“Desconozco que modelo piensan para la minería a nivel nacional. En San Juan hubo problemas importantes, y cuestiones que son inevitables. Por eso hay que tener mucho cuidado. Chubut tiene muchos otros recursos naturales, pero San Juan no”, explicó Igon.

Detalló que “me inclino más en darle a las regiones que han sido relegadas, opciones productivas. Tenemos que reconocer que CR merece un trato diferencial. Porque el pasivo ambiental que ha dejado la actividad petrolera es enorme”.

Sin embargo, Santiago Igon señaló que hay posibilidades de discutir esto dentro del mismo espacio político.