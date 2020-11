Fernán Quirós se diferenció de Vizzotti, quien está a favor de que famosos se pongan la vacuna

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Fernán Quirós se diferenció de Carla Vizzotti, quien está a favor de que famosos se pongan la vacuna “para generar confianza”

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se diferenció de los dichos de la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien se había mostrado a favor de que famosos se pongan la vacuna «para generar confianza».

«Lo que más ayuda es mostrar transparentemente y de una manera técnica y correcta la información de la fase 3 de los fabricantes. Hasta ahora lo de Pfizer es información periodística», respondió en primer lugar Quirós acerca de las expresiones de Vizzotti.

Continuó en diálogo con TN sobre la posibilidad de una campaña con famosos y deportistas: «No tiene sentido, la vacuna es para las personas mayores de 60 años, con morbilidades o trabajadores esenciales; no hay que confundir con el ‘yo me la pondría o ‘el otro se la pondría’, porque buena parte de las personas que opinan no tienen indicación de ponérsela».

En ese sentido, el funcionario porteño dijo que «hay que ser prudentes» y añadió: «No hay que simplificar ni hacer juego de palabras, hay que hablarle a la ciudadanía con claridad».

Quirós, asimismo, consideró que «son resultados muy alentadores» los anuncios de la vacuna Pfizer, pero aclaró que se trata de una instancia intermedia y no del análisis completo de la fase 3.

El ministro aclaró que la Ciudad no va a comprar vacunas por su cuenta, sino que aplicarán las dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación.

«Quien define el calendario de vacunación es Nación y es quien provee las vacunas. Vamos a acompañar sus decisiones», anticipó.

Y remarcó que «hasta que las otras vacunas no muestren sus resultados es imposible opinar», en referencia a la vacuna rusa.

Ya sobre la nueva etapa en la Ciudad, pidió a la ciudadanía que no se relaje y puso como ejemplo la experiencia de la segunda ola de Covid-19 que está azotando a Europa en estos días.

«Si bien es cierto que es una nueva etapa, dada la realidad europea tenemos que seguir cuidándonos y tenemos riesgo por delante. Todavía tenemos que estar en foco con esta cuestión», explicó Quirós.

En ese sentido, indicó que el rebrote del coronavirus en Europa fue producto de la relajación durante las vacaciones en ese continente, cuando empezaron los cruces de familias en ciudades y pueblos para luego pasar a supercontagios en lugares cerrados.

​Hizo foco, fundamentalmente, en la alta transmisión que se producen en los lugares cerrados.

Consultado sobre los protocolos para Navidad en la Ciudad, confirmó que la celebración podrá hacerse en lugares abiertos de las casas (patios, balcones o jardines) y hasta 10 personas.

Y si no hay espacios al aire libre en el domicilio, deben estar las ventanas abiertas para generar un corredor ventilado de aire.