El Municipio de Esquel trabaja con incertidumbre en la elaboración del Presupuesto 2021

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato señaló que se está trabajando en la elaboración del presupuesto municipal para el año 2021. “Ante la pandemia por Covid-19, estamos con mucha incertidumbre en torno al presupuesto.

El presupuesto de gastos lo tenemos pero, tiene que tener un correlato con los ingresos”, dijo agregando que “por la emergencia sanitaria la Municipalidad esta haciendo un esfuerzo económico tremendo, brindando asistencia a familias que se quedaron sin un sustento, como así también apoyo a los sectores comercial y turístico. En un esquema tan cambiante que depende del comportamiento de un virus que el mundo entero no sabe bien cómo contenerlo, armar predicciones para el año que viene es realmente una tarea compleja”, afirmó Ongarato.

Asimismo, el intendente expresó que “además hay un marco nacional muy complejo que se suma a la situación de la provincial. Por eso, desde el municipio tenenos que planificar de alguna manera cuáles serán los ingresos para el año próximo pero es todo muy incierto”.

Más de 4 mil familias asistidas

En otro orden, Ongarato se refirió a la asistencia social que realiza el municipio por la emergencia sanitaria a través de la Secretaría de Desarrollo Social que conduce Fabiana Vázquez. “Esta secretaría esta teniendo un trabajo adicional respecto de otros años. En febrero estábamos asistiendo a unas 400 familias de Esquel con un refuerzo alimentario, un bolsón con alimentos para unos 15 días aproximadamente, y pasamos en dos meses a asistir a unas 4 mil familias con un bolsón prácticamente para el mes entero” comentó.

Agregó que esto “significa un esfuerzo económico tremendo para la Municipalidad con el área de Hacienda a cargo de Matías Taccetta para tener los fondos destinados a pagar todos estos gastos extras que no estaban presupuestados”.

En este sentido explicó que “hubo que destinar parte del dinero presupuestado para insumos, repuestos y otros materiales que eran para tareas de mantenimiento en la ciudad, en la asistencia alimentaria de familias que vieron afectados sus ingresos por la pandemia”, indicó.

Ayuda al sector comercial y turístico

Por otro lado, manifestó Ongarato, que también en esta emergencia sanitaria “brindamos ayuda a comerciantes, al sector turístico, para sostenerlos y que no cierren. De hecho en la última sesión del Concejo Deliberante se aprobó una ordenanza que contempla un aporte para trabajadores de alojamientos turísticos que hoy no están trabajando y los empresarios, al no tener ningún tipo de ingreso ya no tienen dinero para poder seguir pagando sueldos”.

Recordó el Intendente de Esquel que en abril “dispusimos de 5 millones de pesos en préstamos para empresarios y comerciantes que tuvieran dificultades serias, estaban al borde del cierre. Entonces, hemos hecho un esfuerzo muy grande desde la Municipalidad y es posible que el año próximo tengamos que hacer también esfuerzos de este tipo, esperemos que no”, expresó.