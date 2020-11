Docentes y personal de salud exigieron soluciones al conflicto salarial y expresaron su rechazo a la minería

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En la mañana de ayer y luego de concentrarse fuera del Hospital Regional, docentes nucleados por la Regional Sur de Atech y personal de salud, se manifestaron por las calles céntricas exigiendo soluciones al conicto salarial y además expresaron su rechazo a la minería.

Daniel Murphy, referente de la Regional Sur de Atech, en diálogo con Crónica aseguró que “en esta ocasión los docentes nos manifestamos con compañeros de salud y de distintos gremios, todos preocupados por el avance de una política que no solo no soluciona los problemas nuestros, sino que sigue mintiendo con que los salarios se van poniendo al día y la deuda sigue siendo muy grande”

Además, sostuvo que “si hablamos en términos personales, se les adeuda entre un salario y medio y dos salarios y medio al conjunto de los trabajadores estatales. En un monto general son 15 mil millones de pesos, si a eso sumamos la deuda que tiene el Estado provincial para con la obra social y la caja de jubilación, estamos hablando de que se nos adeudan 80 millones de pesos. De esa deuda el gobierno no habla y solo lo hace de la deuda internacional o con los bonistas”.

Sin soluciones

En la misma línea, el referente puntualizó que “no sabemos si la situación se torna cada vez más complicada, sino que no hay soluciones a la vista. La pandemia nos ha hecho mucho daño y ni siquiera para eso se han priorizado gastos importantes, fundamentales que hacen a la vida. Ahora están con la ofensiva de que la minería nos va a dar soluciones y nosotros sabemos que eso es mentira. Lo podemos ver en Santa Cruz, Catamarca y San Juan, donde la minería no ha resuelto los problemas de la comunidad.

Por último, Murphy explicó que “la minería no es una solución y hoy (por ayer) hay centenares de compañeros movilizando en la Legislatura, como en distintos puntos de la provincia, contra un proyecto que no trae soluciones, sino más problemas”, finalizó.