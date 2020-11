WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Diego Schwartzman tuvo un juego que rozó la perfección y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de París. Lo hizo tras vencer por un doble 6-1, al cabo de poco más de una hora de juego, al español Alejandro Davidovich Fokina, a quien borró de la cancha. Fue un concierto del argentino que supo sostener su servicio en el primer game y después desarrolló un juego arrollador.

Un triunfo más le asegurará su lugar en el Masters de Londres, que se disputará en el O2 Arena de Londres del 15 al 22 de noviembre, sin depender de Pablo Carreño Busta, el único rival que sigue en carrera por el mismo objetivo. Y el español parece dispuesto a darle pelea: este jueves venció por 7-5 y 6-2 al eslovaco Norbert Gombos (105° y proveniente de la qualy) y también se metió en cuartos en el certamen francés,

«No fue el partido que esperaba jugar. Pensé que iba a ser muy difícil como el partido de hace dos semanas en Colonia. Creo que varié muy bien mis golpes y esa fue una de las claves de la victoria», sostuvo el Peque, que se metió en cuartos de final de un torneo ATP Tour por quinta cita consecutiva. Desde que lo hizo en Kitzbühel el pasado septiembre, ha repetido en el ATP Masters 1000 de Roma (hizo final), Roland Garros (semifinales), Colonia (final) y este Masters 1000 de París.

Su rival en cuartos -este viernes, desde las 10 de nuestro país- será el ruso Daniil Medvedev, quien logró dar vuelta a tiempo un partido que empezó mal (perdió 7-5 el primer set) con el australiano Alex De Miñaur y ganó los parciales restantes con contundencia (ambos por 6-2) para avanzar a la próxima instancia.

El argentino, número nueve del mundo, venía de vencer en su debut por 7-5 y 6-3 al francés Richard Gasquet, un jugador que le había ganado los tres duelos previos. En tanto, el español, 63° del ranking, había superado por 6-4 y 6-4 a otro representante local, Benjamin Bonzi, verdugo de Federico Coria en la primera ronda.

Davidovich, de 21 años, es un jugador muy explosivo y con una variedad de golpes capaz de inquietar a cualquiera. Lo mostró en el primer game, en el que tuvo cuatro oportunidades de quiebre para robarle el servicio al argentino. Sin embargo, el Peque soportó las presiones, fue inteligente y se puso al frente en el marcador luego de 9 minutos y 30 segundos de pura intensidad. Ese juego inicial, increíblemente, marcó el rumbo definitivo del duelo. El Peque se agigantó. Y el español comenzó a desdibujarse gradualmente.

Así fue que Schwartzman rápidamente sacó ventaja al quebrar el saque del europeo. Tuvo dos break points y no dejó pasar el tren en la primera oportunidad. Afianzado y con un ritmo agobiante, el argentino siguió dominando. Ese primer game y las oportunidades perdidas comenzaban a jugar en la cabeza del español.

Davidovich, finalmente, pudo lograr su primer game. Lo hizo con su saque y le costó porque Schwartzman nunca deja de pelear. Pero un par de buenas combinaciones le alcanzaron para mover de un lado a otro al argentino, que esta vez no pudo revertir la historia. Fue su único momento de lucidez en el set inicial.

Es que el Peque volvió a tener el saque y siguió atosigando con su intensidad a un Davidovich que comenzaba a mostrar signos de frustración. Así llegó a un nuevo cambio de lado con una ventaja de 4-1 para comenzar a encaminar el primer parcial.

Los errores no forzados fastidiaban cada vez más a Davidovich. Todo volvía desde el otro de la red y la desesperación lo hacía fallar. Tanto es así que se quedó en cero con su saque y Schwartzman no perdonó para quedar 5-1 y tener la chance de sacar para quedarse con el capítulo inicial. Algo que el argentino consiguió inmediatamente. Dejó pasar un set point, pero en el segundo no perdonó. Fueron 34 minutos de altísimo nivel para el Peque.

Un nivel altísimo que no se tomó descanso en el inicio del segundo parcial. Davidovich no encontró espacios ni precisión y el game quedó rápidamente en poder del argentino.

Schwartzman, sin embargo, sufrió un poco más de la cuenta para confirmar el quiebre. Dos errores le dieron una luz de esperanza a Davidovich. Pero el español siguió con sus altibajos y con dos bolas largas le facilitó la situación al argentino que pasó al frente por 2-0.

Con una claridad conceptual enorme, el porteño no le dio respiro a un Davidovich cada vez más abrumado. Fue así como volvió a ceder el servicio para que Schwartzman estirara la ventaja con un tranquilizador 3-0.

Enfocadísimo, preciso, sin que le tiemble la muñeca, el argentino siguió apretando las clavijas para no darle ni el más mínimo margen de recuperación al español. Fue así como siguió sumando y sumando puntos para alejarse aún más en el marcador.

Davidovich se despertó en el quinto game. Tal vez decidido a no quedar en cero, pudo construir una serie de combinaciones para tomar un poco de aire y no hacerle tan fácil las cosas a su rival. Fue, como en el primer parcial, el único momento bueno del español.

Schwartzman, otra vez con su saque, sabía que no debía dejar que Davidovich se despabilara, algo que suele suceder cuando un jugador piensa que tiene todo perdido y se suelta. Fue por eso que, pese a algún esbozo de su rival, el argentino no le dio margen a su rival para ponerse 5-1, a un paso del triunfo.

Un triunfo que llegó con otro quiebre en un partido que no tuvo equivalencias y en el que el argentino rozó la perfección. Fue un doble 6-1 en una hora y 54 segundos de acción. Ahora sólo necesita un triunfo para llegar a Londres. Algo que conseguirá si vence en su próximo duelo a Medvedev.

La victoria, además, sacó de la carrera por el Masters de Londres al canadiense Milos Raonic. Ya es un mano a mano con el español Carreño Busta.

El camino a Londres

La caída en segunda ronda del italiano Matteo Berrettini, que era su principal amenaza en la carrera a la capital inglesa, y la derrota en esa misma instancia del belga David Goffin, otro que tenía chances de robarle el cupo, le allanaron un poco más el camino.

Con su victoria ante Gasquet, el porteño dejó sin posibilidades de clasificar al suizo Stan Wawrinka, quien ya no podrá alcanzarlo.Si llega a semifinales, bajará de la lucha al español Carreño Busta y se garantizará su presencia entre el certamen que reunirá a los «Maestros» de la temporada.

De no avanzar a semifinales, Carreño Busta tendrá la chance de superarlo en puntos, aunque para eso deberá ganar en Paris y en el ATP 250 de Sofía, ya que recién ahí el español sumaría 3515 puntos contra los 3365 del Peque. Igualmente, en caso de una derrota prematura en París, el porteño se jugará su última carta en el certamen búlgaro, la próxima semana, para el que ya está inscripto.