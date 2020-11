“Cuando un docente pide un bolsón de alimentos es porque está desesperado”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Lo afirmó el secretario general de la Regional Sur de Atech ante un panorama delicado que atraviesan los trabajadores estatales a los que les deben dos meses de haberes y el aguinaldo. Docentes y trabajadores de la Salud se manifestaron frente al Hospital Regional y marcharon por las calles delo centro de la ciudad.

En medio de la manifestación que llevaron adelante por las calles del centro un grupo de trabajadores estatales de distintos gremios, en diálogo con FM La Petrolera, el secretario general de la Regional Sur de Atech sostuvo “nos deben dos salarios por eso reclamamos en el Banco de Chubut, para que no nos den prestamos con tasas altísimas por un problema que generó el gobernador de la provincia causando mucha angustia en las familias de los trabajadores”.

En este sentido, el dirigente gremial, criticó al gobierno provincial, “Aunque nos dijeran que nos van a pagar mañana, ya no les creemos nada. La indignación es mucha y decidimos que no vamos a bajar las banderas porque la bronca está. Estamos convencidos que la lucha va a seguir en las calles. Arcioni le roba a la comunidad, los estatales nos debe y les paga a los bonistas una deuda que no está clara”.

Finalmente, en cuanto a la entrega de bolsones de alimentos a los trabajadores de la educación, el sindicalista dijo que “es muy variable. Cuando un docente está acostumbrado a ser sostén del hogar, es muy injusto lo que les toca pasar y vemos que cuando un docente va a pedir un bolsón de alimentos es porque está desesperado”.