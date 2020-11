Casanovas prefiere que Linares asuma presidencia del partido

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Fueron varias las voces que la daban a la diputada provincial, Adriana Casanovas como una fuerte candidata a la presidencia del Partido Justicialista de Chubut. En diálogo con La Cien Punto Uno, Casanovas, señaló estar halagada pero admitió que prefiere que el comodorense Linares asuma esa responsabilidad.

Mientras se discute en la Junta Electoral la oficialización de listas, Adriana Casanovas, Diputada provincial, presidenta del bloque del Frente Patriótico es uno de los nombres que suena cada vez más fuerte como posible presidenta del partido.

Al respecto, en diálogo con La Cien Punto Uno, Casanovas dijo: “Creo que hubo algunas voces que largaron mi nombre y me enorgullece. Porque desde que me inserté en democracia no hay nada más halagador que eso. Pero yo creo que primero tenemos que hacer todo lo que es el trámite electoral, y después de eso tenemos que hacer un trabajo muy territorial”.