Biden ya adelanta sus planes de gobierno: lucha contra el coronavirus, economía, igualdad racial y cambio climático

Los demócratas festejaron en las calles con champagne y bailes hasta el amanecer, pero los trumpistas permanecían desconcertados, muchos con la sensación de que le habían robado la elección del 3 de noviembre, la teoría que bajaba desde la Casa Blanca. La tensión en Estados Unidos continúa en este escenario inédito: Donald Trump sigue denunciado que hubo un fraude y Joe Biden, tras haber ofrecido su discurso de victoria, mira hacia adelante y ya comienza a delinear sus primeros actos de gobierno.

Trump sigue sin reconocer su derrota a 6 días de la elección y clama que aún tiene chances porque pidió recuento en varios estados, aunque no ha presentado pruebas. “¿Desde cuándo son los penosos medios dominantes los que dan por ganador al próximo presidente?”, se quejó Trump en un tuit.

El presidente saliente planea redoblar su ofensiva judicial para impugnar los resultados en la próxima semana, según su abogado Rudy Giuliani, que afirmó que hay “mucha evidencia” de fraude. Hasta ahora han hablado de “irregularidades” pero no han mostrado pruebas.

Biden está dispuesto a no dejarse llevar por esa estrategia judicial que, según los expertos, tiene pocas probabilidades de prosperar y porque el demócrata llevaba ventaja en varios estados. Luego de que las proyecciones de todas las cadenas televisivas –incluso la conservadora Fox— lo dieran como ganador el sábado, esperó en vano el tradicional llamado del perdedor deseándole suerte. Pero ya se sabe que Trump detesta admitir una derrota y que tampoco es alguien apegado a las formas.

Biden ofreció igual su discurso de triunfo en Wilmington, Delaware, donde el sábado llamó a la unidad, a sanar las heridas del país. Pero ya dejó la elección atrás y puso en marcha una batería de medidas.

Este domingo pusieron en funcionamiento un sitio web especial para la transición, en el que dicen que se enfocarán urgentemente el cuatro áreas: Covid19, recuperación económica, igualdad racial y cambio climático.

Este lunes presentará un equipo de expertos para manejar el tema más candente que tiene en sus manos que es el rebrote del coronavirus que puede agravarse más aún con el inminente invierno. Estados Unidos ya tiene 10 millones de contagiados y casi 240.000 muertos. El grupo de trabajo estará liderado por el ex Cirujano General Vivek Murthy (especialista que supervisa las políticas públicas) y David Kessler, ex comisionado de la Food and Drug Administration (FDA).

Y trascendieron las primeras decisiones que el demócrata concretará, por decreto, el mismo día de su asunción, el 20 de enero, y que tiene como mensaje transmitir una drástica reversión de varias controvertidas políticas de Trump.

En primer lugar, volverá a suscribirse al Acuerdo climático de París, el compromiso de 196 países al que Barack Obama se había suscripto en 2016 para intentar reducir las emisiones contaminantes y del que Trump se había retirado argumentando que imponía regulaciones que contribuían a frenar la economía estadounidense.

Además, volverá a dar una señal al multilateralismo porque revertirá la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, un organismo con el cual el presidente saliente se había enfrentado durante la pandemia. Biden considera que hay que cooperar en forma global para frenar el virus y distribuir la vacuna.

Más medidas

También revertirá la prohibición del ingreso de habitantes de países de mayoría musulmana –Trump consideraba que podían amenazar la seguridad nacional—y dará además otra fuerte señal de apertura a los inmigrantes al reinstalar el programa que permite a los “dreamers” (los que llegaron con sus padres sin papeles a EE.UU. cuando eran chicos) quedarse en el país con permisos de trabajo y de estudio.

Si bien en Estados Unidos las transiciones en el poder pueden generar abruptos cambios de políticas, el giro de Trump a Biden –de un presidente que buscó minar las instituciones y las normas a otro que intenta restaurar el orden establecido— será entre los más drásticos que se han visto en el país.

Sus asesores dijeron que muchas de esas medidas las tomará con órdenes ejecutivas, más decretos de lo que él desearía, porque en el Congreso la batalla puede vérsele más complicada porque es posible que los republicanos conserven la mayoría en el Senado.

A pesar de ser ya presidente electo, Biden no ha alterado sus rutinas de domingo. Católico practicante, fue por la mañana a misa en Wilmington y luego visitó las tumbas de su difunto hijo, Beau Biden, y de su primera esposa, quien murió en un accidente de automóvil junto con su primera hija de un año. Luego se puso a trabajar con sus asesores en la transición. Mientras tanto, en un día soleado e inusualmente cálido para esta altura del año, Trump fue a jugar al golf en su campo de Sterling, Virginia, al mismo lugar donde fue el sábado.

Después de la derrota, el presidente saliente tuvo un par de golpes cuando el ex jefe de la Casa Blanca republicano George W. Bush felicitó a Biden y a Kamala Harris por su triunfo, una señal de que ya daba por terminada la discusión electoral. “Se que Joe Biden es un buen hombre”, dijo Bush. En el mismo sentido se pronunció el senador y ex candidato Mitt Romney. Otros republicanos se llamaron directamente a silencio.

Hay reportes que señalan que algunos allegados como su yerno Jared Kushner y su esposa Melania buscan convencerlo de que levante el teléfono y admita ante Biden que perdió. Ante esos informes, la primera dama salió a tuitear: “Cada voto debe ser contado”.

La agencia AP habló con 10 altos funcionarios, asesores de campaña y aliados de Trump que declararon bajo condición de anonimato y reconocieron que las disputas legales impulsadas por el magnate, en el mejor de los casos, sólo prolongarían lo inevitable. También señalaron que Trump y un grupo clave de aliados intentaban mantener de su lado a sus simpatizantes más leales incluso en la derrota.