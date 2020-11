Arzani: “La idea era planificar en base del código ambiental”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Eduardo Arzani, ministro de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable del Chubut explicó que “el COPRAM es una herramienta que está en el código ambiental de la Provincia, y se ocupa de las políticas ambientales. La idea era planificar en base del código ambiental”.

“La ley 5001 en el art. 2 habla de pedir al COPRAM que lleve adelante una zonificación, pero eso lo tiene que pedir el Poder Legislativo. Es determinar, qué actividades se pueden hacer en cada lugar, y las medidas por el impacto ambiental”, dijo.

Aclaró en entrevista para La Cien Punto Uno que “la demora en la implementación del COPRAM era porque estaba el reglamento hecho, pero teníamos que aprobar las reuniones virtuales. El COPRAM no es vinculante, pero asesora al P. Ejecutivo sobre diferentes proyectos”.

En ese sentido, Arzani afirmó que hay “un proyecto que se va a estar presentando los próximos días”.

Mencionó que “se trabajó con organizaciones nacionales, con un objetivo. Tener argumentos sólidos. Lo que tratamos de hacer, es armar un plan estratégico que dé oportunidades a una zona ampliamente postergada. Aprobar una zonificación es un paso súper previo. Faltaría un estudio de impacto ambiental, que lleva una demora de unos 6 meses. Sin embargo, nosotros aportamos 100 informes de base ambiental sobre la meseta, y se armó un esquema de zonificación”.

“El trabajo se viene haciendo hace más de un año con un equipo interdisciplinario. Si la actividad se aprobara mañana, hasta dentro de 3 años no tendríamos minería”, sentenció.

El ministro de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable del Chubut concluyó su entrevista con La Cien Punto Uno explicando que se debe trabajar, y que “necesitamos una visión interdisciplinaria. No sólo desde lo ambiental sino también desde lo social. La cordillera no se toca, el Río Chubut tampoco, y no se va a trabajar con cianuro”.