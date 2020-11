Alberto Fernández saludó a Joe Biden y felicitó al pueblo estadounidense por el récord de participación

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Alberto Fernández envió su saludo al candidato demócrata a las presidenciales de los Estados Unidos, Joe Biden. Tras conocerse que el norteamericano había alcanzado la mayoría de los votos para hacerse con la presidencia, le compartió un mensaje.

A través de las redes sociales, Fernández felicitó al pueblo norteamericano y destacó que Kamala Harris será la primera vicepresidenta de Estados Unidos.

“Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular”, escribió el Presidente argentino. Y sumó: Saludo a Joe Biden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a Kamala Harris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país”.

Este sábado Joe Biden se hizo con los votos de Pensilvania. Gracias a su triunfo en ese estado, el candidato demócrata alcanzó la mayoría para hacerse con el cargo de Presidente de los Estados Unidos.

La estimación fue compartida por los principales medios locales y el propio Biden salió a agradecer a sus compatriotas. A través de las redes sociales, escribió: “América, me honra que me haya elegido para liderar nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un Presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no. Me haré acreedor de la fe que han depositado en mí”.