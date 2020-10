Vecinos del barrio Badén III en Esquel piden acceder a la red de agua potable

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Integrantes de las más de 20 familias asentadas en camino a Valle Chico, zona del callejón De Godos, del barrio Badén III de Esquel, reclaman al Municipio y Cooperativa 16 de Octubre la extensión de la red de agua potable para poder contar con este servicio elemental.

La intención es hacer uso de la Banca del Vecino en la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante, atraer la atención de los concejales y ser recibidos por el intendente Sergio Ongarato.

Sobre la situación que motivó el reclamo, Miguel Jara confió, “soy habitante de este sector donde estamos desde hace 7 años esperando una respuesta con respecto a los servicios. Contamos solamente con luz pero no tenemos agua, tenemos que buscarla en el arroyo que viene sucia y contaminada así que sólo sirve para el baño”.

En ese sentido dijo que “el intendente sabe cual es nuestra situación porque en campaña vino tres veces a este sector a prometer los servicios, pero nunca cumplió. Lo fuimos a ver y hace oídos sordos”.

Por otra parte, apuntó que, desde la Cooperativa 16 de Octubre el Ing. Mauricio Mateos, responsable del servicio sanitario, “dice que la obra sale 4 millones que si no los paga la municipalidad no se van a hacer los servicios. Y no estamos pidiendo ni cloacas ni gas, estamos pidiendo el agua que es un servicio fundamental, y más en esta pandemia”.

Jara resaltó, “nosotros ya construimos las viviendas y no nos podemos ir de acá pero necesitamos una solución para poder tener agua. Hasta hace poco los bomberos nos traían el agua y nos cobraban 1200 pesos, pero ahora nos dijeron que no nos van a traer más”.

Seguidamente, en diálogo con la prensa ayer Facundo Crettón, comentó que vive en ese sector de la ciudad hace 5 años.

“Arrancamos hace 7 años la construcción de la casa y tengo una hija que tiene síndrome de down y un problema en las defensas, al tener los glóbulos bajos la tenemos que cuidar de cualquier enfermedad. En este momento no tendría que estar trabajando y tuve que pedir el día porque no puedo higienizarme”.

Al día de hoy “no podemos vivir de favores cuando el intendente autorizó el convenio para que nos pongan la luz y el agua. Queremos reunirnos con él para tratar el tema, desde hace años le pedimos una respuesta que no llega”.

Zona de riesgo

Crettón agregó, “se nos ha caratulado muchas veces como ocupas, pero acá somos todos trabajadores que tuvimos la necesidad de la tierra, solicitamos a Tierras Fiscales un lugar, y todas las parcelas están alineadas a partir del trabajo del municipio. Los terrenos son de 12,50 por 25 de fondo. Hicimos todo y nos autorizaron el servicio de luz para construir, pero ahora nos dicen que es un sector peligroso, una zona de riesgo. Entonces no entendemos porqué nos dieron la luz para construir”.