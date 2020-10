Trump tiene la intención de participar del segundo debate presidencial

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planea participar en el segundo debate presidencial pese a haber dado positivo de Covid-19 el pasado 2 de octubre.

Así se lo confirmó a la CNN el director de comunicaciones de la campaña del republicano, Tim Murtaugh: “La intención del presidente es debatir”, expresó. De efectivamente tener lugar, el evento se llevaría a cabo el próximo 15 de octubre en Miami, en el estado pendular de Florida.

No obstante, todavía persisten numerosos interrogantes acerca de la factibilidad de hacerlo, al menos en el formato acordado. Debería estar confirmado por autoridades sanitarias que el presidente no es capaz de transmitir la enfermedad. A la vez, el ex vicepresidente y candidato demócrata, Joe Biden, debería manifestar su disposición a compartir un escenario con Trump, quien para entonces va a haber contraído el Covid-19 13 días atrás. Muchas personas que han contraído el virus o han estado expuestas a alguien que lo ha hecho permanecen en aislamiento durante 14 días.

El formato del evento también implicaría tener contacto con una mayor cantidad de personas. El segundo encuentro entre los candidatos será en modo Town Hall -término usado para describir una reunión entre habitantes de una ciudad y un funcionario- lo que implica que a él asistirán diversos votantes que interactuarán con ellos y les harán preguntas sobre sus campañas y sus planes para el futuro del país.

La campaña de Joe Biden no ha exteriorizado una postura respecto de la voluntad del mandatario de seguir adelante con los debates. El ex vicepresidente estuvo en Florida el lunes para realizar distintos eventos de campaña.

El estado tiene un peso clave en los comicios, considerando que es el territorio pendular que más votos electorales otorga al ganador. Según la última encuesta estatal recogida por el sitio especializado Fivethirtyeight -realizada entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre- Biden supera a Trump 47 a 42 por ciento.