Trabajadores de la Salud escracharon al Ministro Fabián Puratich

Fue esta mañana en el Cine Teatro de Rawson, donde junto al intendente Damián Biss, el ministro de Salud, autoridades del Hospital Sub Zonal “Santa Teresita” y de la Universidad presentaban el Plan Detectar.

Un grupo de trabajadores de SiSap realizaron un escrache en medio de una presentación en la que participaba el Ministro de Salud de la Provincia, Fabian Puratich y autoridades de la capital provincial.

Los manifestantes le reclamaban al funcionario provincial que nunca los atiende, que necesitan una reunión urgente con las autoridades de la secretaria de Trabajo y Economía, mientras que Puratich le dijo que “hubieran ido a mi oficina porque cada vez que me piden una reunión, yo se las doy, pero no puedo permitir que me griten”.