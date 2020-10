Trabajadores de la Cooperativa Cuntex realizan desinfecciones en espacios públicos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Los trabajadores de la Cooperativa Unidad Textil Ltda. (CUNTEX) han sabido reinventarse y adaptarse a diversas situaciones tras lo que fuera el cierre de la Textil Propulsora Patagónica. Hoy realizan, además de tareas textiles, trabajos de limpieza y desinfecciones.

A los ya conocidos problemas que debieron afrontar los trabajadores textiles del Parque Industrial durante las últimas cuatro décadas, este 2020 sumó una inédita pandemia que acrecentó los inconvenientes socio-económicos de las sociedades del mundo entero, pero principalmente de aquellos sectores más vulnerables.

Y en ese contexto se ha tornado imprescindible la presencia del Estado para brindar todo tipo de herramientas a disposición, tanto de capacitación como de financiamiento y asistencia alimentaria, para evitar que cayeran en el quebranto.

De este modo, a los ya conocidos inconvenientes que debieron afrontar los trabajadores textiles de la Ex Propulsora Patagónica, devenidos en Cooperativa Textil Ltda., después de mucho tiempo de luchas y trabajo mancomunado de obreros pero también de dirigentes políticos que entendieron de la necesidad, es que se actualmente se siguen adaptando a las diversas situaciones, siempre pregonando la cultura del trabajo y el desarrollo personal.

“Quiero resaltar el apoyo tanto del intendente municipal, Adrián Maderna, como de la gente que trabaja con él, que pudieron ver esas ganas de trabajar que siempre ponemos de manifiesto. Nos hemos ido reinventando y le buscamos la vuelta a las situaciones, a lo que nos viene sucediendo. Así que de este modo estamos realizando estas tareas de desinfección con hipoclorito en lugares públicos, trabajando con el municipio, por lo que estamos muy agradecidos por eso”, explicó Armando Nock, representante de la Cooperativa Cuntex.

Sobre este particular, el trabajador detalló: “Estamos fumigando también domicilios particulares y por suerte venimos trabajando bien. La cuestión es no bajar los brazos, poner el pecho y buscarle la vuelta. Todo lo que vamos consiguiendo es con mucha voluntad, con muchas ganas de seguir trabajando y no quedarnos estacionados, para salir adelante. Y tenemos la suerte de que el municipio siempre nos acompañó y nos viene apoyando sin soltarnos la mano”.