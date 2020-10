Terapia Intensiva del Hospital Ísola llegó al 90% de camas ocupadas

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El director del hospital Andrés Ísola, Ariel Urbano, se refirió a la situación del centro sanitario madrynense ante el avance de la pandemia y dijo: “La Terapia Intensiva el jueves a la noche llegó al 90 por ciento de ocupación, con cinco pacientes con asistencia respiratoria mecánica y en Clínica Médica también tenemos el mismo porcentaje.

Estamos redistribuyendo los servicios dentro del hospital para tener mayor cantidad de camas disponibles para algunos pacientes no Covid-19 que están internados. Hemos tenido un par de pacientes no Covid que, si bien tenía la indicación de estar en Terapia Intensiva, lo tuvimos en una habitación común. Estamos en una situación complicada, independientemente de los casos que van apareciendo estamos monitoreando la ocupación de camas”.

DERIVACIONES

Urbano recordó que continúan trabajando con el sector privado, donde ya han derivado algunos pacientes: “El Sanatorio de la Ciudad ya nos ha llevado algunos pacientes con obra social y también de Pami, así que estamos recibiendo la colaboración necesaria. En el hospital, por el momento estamos muy alerta pero vemos con preocupación que cada vez tenemos mayor cantidad de casos y de internaciones”.

CANSADOS

El director del hospital recordó que, en esta situación, es la responsabilidad individual la que debe primar por sobre todas las cosas: “Yo no los puedo obligar a que se cuiden, a que no se junten, que no tomen mate, desde marzo venimos hablando de esto. Nosotros, las camas que hay las ocuparemos con el primer paciente que llegue, nadie tiene una cama asegurada en el hospital, la salud es pública y es para todos. Estamos medio cansados de seguir peleándonos con la gente, así que la postura mía y de mis compañeros es esta, le daremos la asistencia a toda la gente que venga al hospital”.