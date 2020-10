Suarez sobre la seguridad: “Me preocupa la propaganda de la función pública”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

De acuerdo a los allanamientos realizados recientemente se han producido diferentes denuncias sobre las irregularidades de los procedimientos policiales cometidos en la Provincia del Chubut.

Al respecto, la jueza penal Mariel Suarez, explicó que la función del ministro de Seguridad, Federico Massoni es “diseñar políticas de seguridad, pero no tiene una función policial”.

“Me preocupa la propaganda de la función pública, el show de combatir el delito. Se puede perseguir el delito decentemente, respetando derechos”, dijo.

Sobre lo sucedido, remarcó que “quien está encargado de la seguridad de la Provincia está dando a la sociedad un mensaje peligroso”.

Insistió durante su entrevista con La Cien Punto Uno que “esto tiene que evaluarse con los límites de la ética. En la Justicia no hacemos propaganda de nuestro trabajo. Somos transparentes en la información porque es una obligación, pero no para festejar cuantas condenas tenemos”.

También, aclaró que “los ministros tienen una obligación de transparencia en su función, pero no está relacionado con publicitar su trabajo. Tiene que ver con ser transparente en cuanto a las píticas o contratos por ejemplo”.

Finalmente, la jueza penal Suarez enfatizó que “no quiero entrar en una discusión con el ministro de Seguridad, Federico Massoni porque no me interesa. Me preocupa el desconocimiento del derecho, podría hacer que se plantee la nulidad de un allanamiento. Debemos dar las garantías constitucionales”.