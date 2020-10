Solicitada en defensa de la libertad de prensa

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En vista de un nuevo ataque en contra del Director de Cholila Online, el Sr. Dario Fernández por parte del aparato estatal, nos vemos obligados a salir en defensa del Derecho Constitucional de LIBRE EXPRESIÓN que tenemos los trabajadores de la prensa independiente.

Lamentamos que los hijos del director de Cholila Online, menores de 11 y 8 años nuevamente sean víctimas por parte del aparato estatal de la persecución a su padre, ahora, con la necesaria participación de una Jueza de Madryn, que a pedido del fiscal el Dr. Baez por una denuncia del «Tero» Gómez, emitió una orden de allanamiento para secuestrarle al Sr. Fernández, todo su equipo y herramientas de trabajo periodístico.

Lamentamos también, que la madre y la hermana del director de Cholila Online sean atacadas por la misma orden de allanamiento con exceso por parte de la justicia, secuestrándoles sus pertenencias, porque supuestamente podrían existir elementos electrónicos en su hogar que perjudiquen al Tero Gómez Ocampo, sufriendo ellas también, el maltrato de la policía del Ministro Massoni.

Lamentamos que la JUSTICIA a través del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL se preste a activar los recursos económicos en contra del director de Cholila Online por una supuesta amenaza que hizo el Director de Cholila Online después de haber sido arrestado ilegalmente a punta de pistola delante de sus hijos y, como relató la Dra. Castro en la audiencia de control de detención, quién estuvo al teléfono en ese momento asistiendo a los niños, ellos también fueron apuntados por los que detenían a su padre, estos son, el Tero Gómez Ocampo y Paulino Gómez.

Lamentamos que la JUSTICIA a través del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL acelere denuncias cuando son en contra del director de Cholila Online y no se preocupe por las más de 200 denuncias que tiene la policía del Ministro Massoni conjuntamente con las que él mismo está coleccionando. NO NOS OLVIDAMOS que también esperan el tratamiento en legislatura los pedidos de JUICIO POLÍTICO en su contra y, NO NOS OLVIDAMOS que el Ministro Massoni y Pérez Mariani del Ministerio de Seguridad, el Ministro Puratich y la Dra. Marcos junto al Ministro Grazzini fueron denunciados penalmente por el Dr. BORDIER y la Dra. CASTRO y todavía no tenemos novedades de la justicia.

Lamentamos también la persecución que el Director de Cholila Online ha tenido en las redes sociales toda vez que el portal digital ha enfrentado al poder. No es casualidad que cuando Cholila Online pública una nota o un comentario de los preocupados ciudadanos del Chubut, el Director de Cholila Online es atacado por las redes sociales por cuestiones de su vida privada, como si a la gente le preocupara la vida privada de un ciudadano y como la dirige. Les recordamos que el Director de Cholila Online no es funcionario público, quienes lo atacan sí lo son y son susceptibles de reproche social.

A ver, para que les quede claro la vida privada del Director de Cholila Online a la gente no le importa. Alguna vez entiendan, entiendan que el circo que arman en contra del director de Cholila Online a la gente no le importa.

Lo que a la gente le preocupa es la cantidad de ilegalidades que desde el Ministerio de Seguridad se han cometido, por eso las denuncias que tiene el Ministro Massoni y su policía.

A la gente le preocupa que la JUSTICIA solo funcione cuando la solicitan poderosos y no cuando la solicitan todos los ciudadanos.

A la gente le preocupa que la JUSTICIA sea lenta y se duerma cada vez que se denuncia a un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

A la gente le preocupa poder comer todos los días y que les paguen los sueldos.

A la gente le preocupa que los funcionarios no dejan de mentir, y siguen hambreando a todos.

Al portal CHOLILA ONLINE, al DIRECTOR y a todos los trabajadores de este medio nos preocupan las mismas cosas, por eso trabajamos con la libertad que nos dan la CONSTITUCIÓN NACIONAL y los TRATADOS INTERNACIONALES por eso SOMOS INDEPENDIENTES del PODER, sea quien sea que momentáneamente lo esté ocupando.

LA PRENSA SIRVE A LOS GOBERNADOS NO A LOS GOBERNANTES, aunque los medios del valle no se hayan enterado. Es por eso que NOSOTROS SIEMPRE VAMOS A ESTAR JUNTO A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO CHUBUTENSE TODA VEZ QUE SUS DERECHOS SEAN VULNERADOS POR PARTE DE LOS GOBERNANTES.

El DERECHO A LA LIBERTAD DE PRENSA debe ser TOTAL y cómo trabajadores de este medio vamos a defenderla en los hechos y con el derecho.

“La libertad de prensa, lo mismo que todas las libertades, tendrá sus inconvenientes, tendrá sus peligros; pero con todos ellos es preferible a la tranquila placidez del despotismo

TRABAJADORES DE CHOLILA ONLINE – prensa independiente.