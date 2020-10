Sierra no aseguró que los empleados legislativos presten servicio en la sesión de este miércoles

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Así lo dio a entender en diálogo con Radio Chubut el Secretario General de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL), Ángel Sierra.

“Vamos a ver si prestamos servicio, todo depende si hay algún tipo de señal por parte de las autoridades”, dijo el gremialista.

Sierra volvió a insistir en que las sesiones virtuales “no son legítimas” y se quejó porque la Justicia no se hizo eco de las presentaciones realizadas ya que “se trata de un manejo interno y no se van a meter en el manejo de otro poder del Estado”.

“Hay que analizar cada cuestión que se trata y se plantea, que no sea un agravante o un perjuicio para algún ciudadano en particular, porque ahí sí estaría en condiciones de actuar la Justicia porque ya no es un conflicto interno del poder”, explicó.