Sepúlveda: “La interrupción del acto de presentación del Plan Detectar fue una forma más de visibilizar el reclamo”

El Secretario General del Sindicato de la Salud Pública del Chubut (SISAP), Carlos Sepúlveda, en diálogo con la prensa dijo que la acción que llevaron adelante en la mañana de este jueves fue “una forma más de visibilizar y abordar realmente el reclamo de forma concreta”.

Es que la mañana del día de ayer, cuando el Ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich comenzaba una Conferencia de Prensa con el Intendente de Rawson, Damián Biss, para lanzar el Plan DETECTAR en la ciudad capital; un grupo de manifestantes del SISAP irrumpieron el Centro Cultural con carteles y cánticos de protesta.

El sindicalista dijo que la audiencia en la que se iban a sentar las partes en la Secretaría de Trabajo fue suspendida y culpó de ello al Ministro de Salud.

“Puratich dice que él no tiene nada que ver, que fue una decisión de la Secretaría de Trabajo, pero esa Secretaría pertenece al Gobierno que él integra y expresó que se suspendió por la denuncia del Ministro”, manifestó Sepúlveda.

Se quejó porque al Gobierno le molesta todo, “el paro, el bombo, el bloqueo”, mientras que ellos buscan “una solución al conflicto para poder llevarle algo de certidumbre a todos los reclamos que tiene salud pública”.

Con respecto a la denuncia que les realizó el Ministro de Salud por tener bloqueada la entrada a su despacho privado, Sepúlveda reconoció que fue así y explicó que “nos habían pedido ingresar solo para sacar unos expedientes para comprar insumos y después nos dimos cuenta que se llevaban una pila muy grande de documentos que no eran los que tenían que llevarse”.

“Nosotros tuvimos el gesto de dejarlos pasar y ellos no, por el contrario, estaban desvirtuando la medida política que estábamos haciendo para irse a trabajar tranquilos a Corfo”, reconoció.

“Contestaremos la denuncia, la medida de bloqueo está levantada, ahora esperamos un gesto político por parte del Ministerio de Salud, la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Economía, para que nos reunamos y nos den previsibilidad, porque la salud pública no solo tiene sueldos atrasados y el aguinaldo, también tiene un concepto de retroactivos muy alto que es casi una masa salarial más”, expresó Carlos Sepúlveda del SISAP.

Finalizó diciendo que no alcanza con los anuncios que hizo el Gobernador Arcioni porque ya van muchos años que no se cumple nada y los anuncios no nos dan garantía de nada.