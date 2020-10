Se realizó la presentación del Plan Detectar en Esquel

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El martes comienza la implementación en la ciudad relevando familias en los barrios. En conferencia de prensa, el intendente Sergio Ongarato junto al Director del Área Programática Esquel, Dr. Roberto Alonso y el médico epidemiólogo Emiliano Biondo, realizaron ayer la presentación del Plan Detectar que, comenzará a implementarse el próximo martes en esta ciudad.

Se trata de una iniciativa del Gobierno Nacional y consiste en una búsqueda activa territorial de personas con síntomas de Covid-19, el seguimiento y testeo a contactos estrechos de los casos positivos de coronavirus. El centro operativo estará ubicado en el Centro de Encuentro del Barrio Badén.

“La semana que viene se implementará en Esquel el Plan Detectar, con el objetivo de detectar posibles casos positivos de Covid en personas que quizás todavía no lo supieran y de esa manera frenar cualquier foco infeccioso que se pudiera dar en algún sector de la ciudad”, explicó Ongarato.

Indicó que para este relevamiento es necesaria contar con voluntarios, “vecinos que puedan colaborar en esta tarea, los que serán capacitados previamente” (ver más en secc. Esquel).

A su turno el Dr. Alonso recordó que esta semana el Plan DetectAR se lanzó en Lago Puelo y El Hoyo. “El lunes se realizará en Esquel una capacitación para los participantes, voluntarios y equipos técnicos de salud. Y el martes se comenzará a trabajar en terreno, haciendo la detección de posibles casos positivos y el estudio a personas que tengan síntomas” expresó.

Explicó el director del Area Programática de Salud que el dispositivo implica “una búsqueda casa por casa de los contactos estrechos de casos confirmados y de todas las personas con síntomas compatibles con Covid-19. Se acompaña a las personas al lugar de testeo en el barrio Baden para tomar la muestra.

La prueba es la de PCR, con un circuito especial para tener el resultado lo antes posible y así poder confirmar o descartar”, señaló Alonso.

Dijo además que los casos positivos “serán derivados para su cuidado y atención. Se identificarán los contactos estrechos y se realizará un seguimiento diario de los mismos durante 14 días. Se evaluará la necesidad de ayuda social para que el aislamiento sea posible”.

BUSQUEDA DE PERSONAS CON SINTOMAS

Por su parte, el Dr. Biondo indicó que “este es un momento clave, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual en Esquel, por eso se pidió a la población restringir la circulación principalmente. No frecuentar espacios cerrados. Estar en máxima alerta durante estos 15 días”.

Aclaró que con la implementación de esta estrategia de búsqueda activa, “la idea es identificar a cualquier persona que tenga algún síntoma compatible con la enfermedad. En principio los síntomas que estamos manejando son: personas que tengan fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, malestar general. Síntomas digestivos gastrointestinales. Son las personas que se van a buscar en los domicilios” subrayó.

CENTRO OPERATIVO EN EL BADEN

Por último Biondo dijo que se trabajará con personal del Municipio y a través de las Juntas Vecinales para que los vecinos accedan a atender a los voluntarios que recorrerán los barrios, casa por casa. “Se comenzará el martes por los barrios cercanos al centro operativo que, será en el Centro de Encuentro del Barrio Baden que funcionará de 10 a 14 horas. En ese horario se visitará a las familias en sus hogares”.

Explicó que en el Centro de Encuentro se realizará el hisopado, el estudio y resultado. “El operativo no se hará en toda la ciudad en forma simultánea. Solo pedimos que se acerquen al Centro de Encuentro las personas con algún síntoma para ser estudiado, ahí se les brindará asesoramiento y se hará el “afinamiento” del síntoma, el vecino que no tiene ningún síntoma no se tiene que acercar al Centro de Encuentro”.