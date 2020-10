Schwartzman ganó una “batalla” de más de 5 horas y ahora jugará con Nadal

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El tenista argentino Diego Schwartzman concretó hoy la mejor actuación de su carrera y con una gran muestra de determinación y coraje se instaló en las semifinales del abierto de Roland Garros, tercer torneo de Grand Slam del año, tras imponerse en un maratónico partido sobre el austríaco Dominic Thiem por 7-6 (7-1), 5-7, 6-7 (6-8), 7-6 (7-5) y 6-2 en más de cinco horas de juego.

El «Peque» Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP, expuso su corazón en una verdadera batalla con Thiem (3), campeón del US Open el mes pasado, y se adueñó de la foto del festejo final tras 5 horas y 9 minutos de juego, en la cancha central Philippe Chatrier, en el complejo ubicado en el coqueto barrio parisino de Bois de Boulogne.

El austríaco, de 27 años y dos veces campeón del Argentina Open, en el 2016 y 2018, había sido finalista este año en Australia (cayó ante el serbio Novak Djokovic), luego ganó el US Open y era candidato al título, pero terminó por claudicar ante Schwartzman, quien recibió una doble recompensa, el pase a semifinales y el acceso al «top ten» que lucirá su ranking a partir del lunes de la semana que viene, cuando ocupará el octavo puesto.

El argentino se enfrentará en las semifinales el jueves venidero al español Rafael Nadal, dominador absoluto de Roland Garros con 12 títulos, los tres últimos consecutivos, quien en el último partido del día, ya de madrugada, venció al promisorio italiano Jannik Sinner (75), de apenas 19 años, por 7-6 (7-4), 6-4 y 6-1, luego de 2 horas y 49 minutos de juego.

Schwartzman, de 28 años y finalista hace dos semanas en Masters 1000 de Roma (perdió ante Djokovic, número uno del mundo), instaló su nombre entre los cuatro mejores de Roland Garros, algo que había logrado por última vez el tandilense Juan Martín Del Potro en la edición del 2018.

Además, Schwartzman decoró un día fantástico para el tenis argentino, puesto que previamente otra «Peque», Nadia Podoroska (131), también se instaló en las semifinales luego de derrotar a la ucraniana Elina Svitolina (5) por 6-2 y 6-4.

Delight for Diego 🙌@dieschwartzman earns a first career Grand Slam semi-final surviving a 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 marathon against Thiem in five hours and eight minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/xNnMDssgIH

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020