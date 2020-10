Sastre: «este año no se realizará la tradicional Fiesta del Cordero»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, analizó junto a su gabinete protocolos para poder desarrollar las actividades de verano. En el marco del encuentro, establecieron que habrá protocolos sanitarios para ordenar el uso de los balnearios y el sector costero con el objetivo de evitar aglomeraciones.

El intendente Gustavo Sastre habló sobre la actividad en la costa pero sin aglomeraciones y con protocolos sanitarios.

“Debido al contexto de pandemia que nos toca atravesar, este año no se realizará la tradicional Fiesta del Cordero. Sabemos que es uno de los eventos culturales de convocatoria masiva y reconocimiento nacional más importantes que tiene nuestra ciudad. Por eso, no es posible pensarlo en otra modalidad que no sea la habitual. La decisión fue tomada, fundamentalmente, porque esta sería su 25° edición y creemos necesario concretarlo con la magnitud que se merece”, destacó Sastre en medios del Valle.

En cuanto a lo cultural, Sastre precisó: “Pensamos el regreso de actividades como el paseo peatonal, el autocine, el autoevento, la apertura de los museos con protocolos, la realización de milongas a cielo abierto, las visitas a Aluar y las caminatas por sitios históricos”.