Rosales: «Necesitamos que los que gobiernan estén a la altura de las circunstancias»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Luego de la multitudinaria movilización que tuvo lugar el lunes en el centro de la ciudad, el secretario General de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Patricio Rosales, afirmó que esto “marca el repudio de la sociedad ante estas medidas que afecta no solo a la clase trabajadora sino a un sector importante que tiene que ver con el turismo, la hotelería, la gastronomía.

Eso fue un mensaje claro para los que gobiernan que tienen que estar a la altura de las circunstancias para evitar todos los inconvenientes que hoy estamos teniendo”.

SIN AYUDA

Rosales aseguró que, tanto el sector hotelero como el gastronómico, no han tenido la ayuda necesaria por parte del Estado, lo cual “nos obliga a que tengamos que salir a la calle a manifestarnos y a reclamar por los derechos de los trabajadores, para que los comerciantes puedan continuar con las puertas abiertas”.

En ese sentido, el referente sindical afirmó que el sector “no ha recibido más ayuda que los ATP y que no alcanzan, porque yo ayer explicaba que tenemos trabajadores temporarios que perciben entre diez y quince mil pesos, una suma mínima de dinero que hace imposible sostener una canasta básica”.

CUIDADOS

Patricio Rosales aseguró que el sector se ha manejado respetando los protocolos sanitarios existentes y que no se han producido contagios en la actividad, sino que, como ya muchos saben “el 80 por ciento de las personas se contagian en reuniones familiares. Por eso, quienes asisten a los bares, cervecerías y confiterías deben estar tranquilos porque van a estar cuidados por los protocolos”.

NECESIDADES

En cuanto al diálogo que mantuvieron con el intendente Gustavo Sastre, el referente de Uthgra dijo: “Uno entiende que tiene que respetar los decretos y hay compromisos asumidos, pero nosotros planteamos claramente la necesidad que tenemos de trabajar, así que vamos a tener una reunión esta semana para hablar de las necesidades que hoy tenemos. De hecho, las empresas necesitan del acompañamiento del Municipio con acciones concretas como la eximición de Ingresos Brutos, la habilitación comercial. Surgieron muchos reclamos de parte de los empleadores, por lo que se va a armar una carpeta y se le va a entregar al intendente”.

REAPERTURA

Además, de estos pedidos, está la intención de acordar con el jefe comunal una apertura para la semana que viene, “que no tengamos ningún tipo de problemas y que podamos trabajar sin ninguna limitación y que esto no vuelva a pasar. Fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir, así que necesitamos urgente volver a trabajar”. Si bien no hay fecha fijada, en los próximos días se realizará el encuentro con Gustavo Sastre donde le plantearán todas las necesidades que tiene el sector hotelero y gastronómico.