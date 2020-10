Río Pico se prepara para habilitar la actividad turística con protocolo Covid-19

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Rio Pico se acomoda para habilitar la actividad turística con un estricto protocolo de Covid. La presidenta del Concejo Deliberante Eva Ibáñez se refirió a la polémica decisión que trascendió sobre el impedimento al ingreso de turistas a la localidad, “estamos reunidos, el martes tuvimos una reunión con el ejecutivo y prestadores turísticos para tomar la decisión de que la temporada de turismo sea solamente local, vamos a tener una reunión el 30 de noviembre para ver las medidas que pudieran surgir, pero hasta esa fecha va a ser solamente local”

Al ser consultada sobre la medida extrema que han tomado las autoridades de la localidad, la concejal manifestó “no vamos a dejar entrar pescadores de otros lugares que no sean de Rio Pico porque no tenemos forma de controlar, tenemos dos médicos, no tenemos personal policial en cantidad, tenemos muchos ingresos al pueblo, accesos alternativos, entonces a pedido de los mismos habitantes es que la temporada de pesca sea solo local”

“Entendemos que acá los prestadores turísticos no viven necesariamente del turismo, vamos a pensar en la salud, acá están las instituciones, maestros, empleados provinciales, empleados de la comuna que se sostienen por becas, la decisión se tomó junto a los habitantes del pueblo, dependemos exclusivamente de Esquel en lo que es salud, tomamos la decisión que nos pide el pueblo que solo sea temporada de pesca local, como representantes del pueblo vamos a ser lo que piden, el 30 de noviembre volvemos a tener una reunión y vamos a ver cómo va surgiendo todo, ahora tenemos la decisión que hasta el 30 de noviembre solo pescadores locales” manifestó la máxima autoridad del concejo deliberante de la localidad de Río Pico.

Consultada por los peligros que ellos tienen sobre el ingreso de visitantes pescadores, remarcó “hemos tenido algunos casos de que llega gente de zona roja y no hay forma de controlarlos, acá fue todo por pedido de la gente y esto es respetar la solicitud de ellos, nos tenemos que ir ajustando a lo que va surgiendo, el 30 de noviembre vamos a tener una reunión y vamos a decidir cómo continua el tema”.