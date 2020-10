Resultado forense: El informe es concluyente, NO hubo violación

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En entrevista exclusiva de Darío Fernández, propietario y director de Cholila Online, con Maria Elena Paggi de FM del Sur 89.3 de Esquel, remarcó nuevamente ante los medios y la sociedad que el resultado del análisis forense, en su informe fue concluyente “NO hubo violación”.

Recordemos que el pasado domingo, se desarrolló una denuncia sobre Darío Fernández donde Cecilia Pinilla, quien fuera su pareja, lo denunció por abuso, violencia de género y hurto.

El día de la detención, el pasado domingo por la noche, Fernández se trasladaba con sus hijos por la ruta de Gaiman, y en medio de un procedimiento que fue catalogado por la jueza Mirta del Valle Moreno como ilegal, procedieron a detenerlo.

Seguidamente, a Fernández se le realizó un procedimiento, donde se le violaron los derechos que le asisten, y a los de sus pequeños hijos.

Conversamos con él para conocer el suceso. Durante la entrevista, se le preguntó ¿Cómo están los nenes?

Los nenes están bien. Están contenidos por mí, por este marco natural acá. Pero los traumas que le provocaron son irreversibles…

Pero… vamos por parte. Mi ex señora Cecilia Pinilla, que todavía no lo es, porque el lunes tenía que firmar el divorcio… divorcio, al que se venía negando, y ya estaba en el estudio jurídico hace muchos meses pero no lo filmaba.

Así fue que, 24 horas antes de firmarlo, me hizo una denuncia falsa de violación agravada por el vínculo… Dos violaciones, hurto, amenaza de muerte, y lesiones.

Por otro lado, se adelantó una detención ilegal. Porque no hubo pruebas para detenerme.

Sin embargo, el informe fue concluyente, NO hubo violación… y quedó demostrado, que fue una falsa denuncia, y ella va ser denunciada, como corresponde.

Mi ex señora me denunció por lesiones, pero resultó que no tenía ni un solo golpe.

El ministro de Seguridad Massoni, me detuvo con un grupo comando, parapolicial, con personas de civil, que son integrantes de la cúpula policial.

Sobre la resolución de la jueza, los grupos económicos y sociedad pidieron revisar la decisión con otros jueces… En ese sentido, lo revisó Ivana González y el doctor Gustavo Castro, pero volvieron a resolver lo mismo.

Esto era una causa armada para destruirme… en la semana yo acababa de llevar a juicio a Massoni y a Néstor Gómez Ocampo por una querella que ellos me hicieron para conciliar.

Yo no negocio con ningún policía que tenga vinculación con el narcotráfico

¿Cuál es la forma de negociar de esta gente con los medios?

Plata y más plata.

¿Estás viviendo en Cholila?

Sí, yo vivo en Cholila. Yo estoy con mis hijos.

¿Quiénes te atacan?

Me ataca el narcotráfico…

Me ataca las redes de trata de personas y niños, porque al “Tero” Gómez se le está haciendo una apertura de investigación, justamente de una causa que querían cerrar, pero que abrieron por nuevas pruebas en Madryn de trata de personas, donde se le vincula al subjefe de la policía…

Es claro quienes me atacan, Héctor González, el Grupo Jornada integrado por Walter García Moreno y Jorge Aidar Bestene. El Diario de Madryn, Daniel Taito, y Cardin.

¿Qué van a hacer?

Vamos a presentar una denuncia para solicitar la destitución del Fiscal Osvaldo Heiber, que se prestó para toda esta causa armada.

¿El máximo responsable es Federico Massoni?

Federico Massoni y el gobernador de la Provincia.

Durante la entrevista, quedó precisado el tinte político que hay detrás del caso armado contra Darío Fernández, propietario y director de Cholila Online. Por esa razón, el Fiscal Heiber será denunciado, debido a la serie de irregularidades e inconsistencias que hubo durante la detención de Fernández.

Del mismo modo, habrá otras denuncias. Entre ellas, la ex pareja de Fernández, Cecilia Pinilla.

Asimismo, este caso se cayó porque la misma jueza Moreno, rechazó la apertura de investigación y dispuso la liberación de Fernández, argumentando su decisión en las variadas inconsistencias de la presentación del Fiscal Heiber, en la inexistencia de elementos probatorios algunos.

Finalmente, el análisis forense realizado a Cecilia Pinilla, arrojó resultados claros, dio negativo para violación. Tras esos resultados, el caso se cayó.

Resultados del análisis forense demostró que NO hubo Violación.

