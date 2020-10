Quiroga pide mayor compromiso de los diputados y senadores nacionales que representan a la provincia

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Guillermo Quiroga, reclamó un mayor compromiso de los diputados y senadores nacionales que representan a Chubut por la grave crisis en la provincia. “Están cómodos haciendo críticas no constructivas”, reprochó.

“Los legisladores están a tiempo de hacer gestiones porque todavía no se sancionó la Ley del Presupuesto 2021”, alertó. Además, siguen en agenda la propuesta a la Legislatura de aumentar la recaudación con otros tributos, exigir el pago del fondo ambiental pesquero y la reducción de los gastos de la Política.

«Hicimos todas las gestiones que teníamos que hacer a nivel del Poder Ejecutivo provincial cuando les pedimos que tengan iniciativas de presentar proyectos en la Legislatura para recaudar más en conceptos de algunos tributos, se exija el pago del fondo ambiental pesquero y que se reduzcan los gastos de la Política. Les pedimos a los diputados provinciales que sesionen, que hagan sus aportes y que tengan sus propias iniciativas. Estaba faltando elevarle el mismo requerimiento a los diputados y senadores nacionales porque –en función que se está elaborando el presupuesto nacional- que contemplen a nuestra provincia por el déficit que hay y para bajar el índice de conflictividad que existe con el pago de los sueldos atrasados y el aguinaldo” expresó.

«Queremos que se acompañe un proceso de equilibrio de las finanzas. No pedimos ayudas extraordinarias o transferencias en forma permanente. Lamentamos que no tuvimos la respuesta que queríamos con los legisladores nacionales. Tuvimos una breve comunicación y lamento que se vean afectados o se hayan podido sentir ofendidos porque nosotros lo único que queríamos era generar el debate u impulsar una discusión en el Congreso” agregó.

“Hablamos de una rediscusión de la coparticipación federal”

Respecto a la respuesta que obtuvieron de los diputados y senadores que representan a Chubut, el referente gremial aclaró “los legisladores nacionales consideran que somos funcionales a otros intereses políticos. Toda la provincia se puede ver favorecida”. Y precisó “no sólo hablamos de un ATN (Aporte del Tesoro Nacional) para pagar sueldos sino que hablamos de una rediscusión de la coparticipación federal, que se distribuya el ‘Impuesto País’ en forma equitativa a todas las provincias. Chubut podría mejorar sus ingresos mensuales y achicar su déficit. Necesitamos esos fondos de Nación que también son nuestros”.

“Los legisladores nacionales no lo ven así. Quizás están cómodos sólo haciendo críticas no constructivas”. A nosotros, los afiliados no nos piden solamente que hagamos ruidos en la Casa de Gobierno sino que nos piden soluciones”, reveló.

En esta línea, propuso un “aporte extraordinario” por 6 meses que después no se tenga que devolver porque se profundizaría aún más la crisis. “Hay que agotar la instancia de reclamo a nivel nacional. No gobierna sólo el Poder Ejecutivo. Los poderes Legislativo y Judicial también tienen que velar por los intereses de la provincia” demandó.

“Concretamente, les pedimos a los legisladores nacionales que tramiten este tipo de fondos debido a que todavía están a tiempo porque no se sancionó la Ley de Presupuesto. Faltan más gestiones del Poder Ejecutivo con una mayor presencia de los ministros dándole directivas – por ejemplo- a la diputada Rosa Muñoz” completó Quiroga.