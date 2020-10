¿Qué espera la Justicia para investigar a Massoni por su llamado al sindicalista González avisándole de un allanamiento?

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El controversial ministro de Seguridad que tiene Chubut llamó por teléfono al millonario gremialista Héctor Rubén González para avisarle que iban allanarle la casa, creyendo que estaba viviendo todavía en la imponente propiedad en la que el pasado 19 de mayo, la policía descubrió el famoso “bosque de marihuana” que dio origen a una causa federal, en la que la ex pareja de González y uno de sus hijos terminaron procesados sin prisión preventiva, a la espera del juicio oral.

Ahora bien, ¿es normal que un ministro llame por teléfono a alguien a quien van a allanarle la vivienda, poniéndolo sobre aviso de la ejecución de una diligencia judicial? ¿Eso no constituye un delito?

Fue el propio sindicalista que confesó el hecho, en declaraciones que hizo hace unos días a una radio de Comodoro Rivadavia, al periodista Ricky Astete, cuando contó en un tramo de ese reportaje que Massoni lo había llamado por teléfono para avisarle que estaban por entrar a allanarle la casa.

“A mí ese día me llamó (Federico) Massoni. Me dijo: ‘Héctor, cómo te va. Te llamo para avisarte que estamos entrando a allanar tu casa”. “¿Mi casa? – le dije yo-. Acá no veo ningún movimiento”. ‘No’, me dice, ‘en la casa tuya de la calle Cangallo’. Esa es la casa de mi hijo y de la madre de ellos, le respondí”, contó González.

Si hay algo que le ha sobrado a Massoni, desde que asumió como ministro de Seguridad hasta ahora, es impunidad. Ha cometido todo tipo de ilegalidades, desde entrar sin orden de un juez a propiedades privadas, hasta participar del armado de causas y de detenciones ilegales, y ningún fiscal se ha dignado de hacer su trabajo: todo lo contrario, la indiferencia que se evidencia en la mayoría hace pensar que lo están protegiendo.

Massoni debiera estar siendo investigado por un posible encubrimiento agravado o un eventual entorpecimiento de una causa federal, por el caso del “bosque de marihuana” de los González, pero por el contrario como si llamar por teléfono a alguien al que iban a allanar para avisarle del procedimiento fuera normal, más aun tratándose de un funcionario como es él; continua cometiendo ilegalidades con cada operativo que hace con la policía. Y nadie, le pone el cascabel al gato.

