Puratich sobre el pedido de juicio político: «si he cometido algún error me voy a hacer cargo»

Según pudo conocer ADNSUR este lunes al mediodía, ingresó a la Legislatura de Chubut, un nuevo pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad, Federico Massoni y el ministro de Salud, Fabián Puratich. La presentación es por las medidas tomadas durante la pandemia por las resoluciones ministeriales, que según expuso, son nulas porque van en contra de la Constitución y avanzan sobre potestades legislativas.

Puratich habló sobre el pedido de juicio político, aseguró que ya tomó conocimiento del mismo, y afirmó que “afrontaré lo que tenga que afrontar, lo que tengo claro es que nunca hice nada para perjudicar a nadie, trabajo muchísimas horas por día para contener la situación y que las cosas sean los mejor posible”, dijo.

Asimismo, aseguró: «Si he cometido algún error me voy a hacer cargo, pero siempre con absoluta conciencia que todo lo que hice desde mi persona y del Ministerio de Salud, fue para resguardar la comunidad y protegerla”.

La denuncia contra el ministro es por haber faltado al cumplimiento de los deberes a su cargo, la inobservancia del orden constitucional, abuso de autoridad, usurpación de autoridad, realización de actos ejecutados contra los poderes públicos y el orden constitucional provincial.

Al respecto, indicó que “hay personas que son malintencionadas y nos ponen en estas situaciones, tendremos que hacernos cargo, yo no tengo ningún problema en ir adonde sea a declarar, no voy a ponerme un abogado, voy a hacerme cargo de las decisiones que he tomado al frente del Ministerio” de Salud.