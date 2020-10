Puratich sobre el paro de Salud: “Es una medida demasiado violenta en esta situación que estamos viviendo”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se refirió a la situación epidemiológica de la Provincia ante el avance del COVID-19. “Si queremos mantener las actividades habilitadas tenemos que responder a los cuidados, sino vamos a volver atrás como otras ciudades”. También se refirió a las medidas de fuerza que mantienen los Gremios de Salud: “me parece tremendo el paro de actividades del personal de Salud. No es que los funcionarios estén sentados arriba de la plata para no pagar. Yo tengo claro que la plata no está”.

En este sentido, señaló –en diálogo con Radio Chubut– que “han empezado a aparecer casos en otros lugares de la Provincia como la Meseta, Camarones y Gaiman”.

“Los casos se reproducen, la velocidad del contagio y la forma es amplia. Se expande muy rápido este virus”, dijo.

Asimismo, aclaró que “la Provincia es muy extensa y tiene diferentes realidades. En Puerto Madryn y Comodoro con la implementación de la plan Detectar van a aumentar los casos. Hay lugares que están más complicados que otros”.

Al ser consultado sobre la ocupación de camas, el funcionario indicó que “cada vez va a ser más importante. En Comodoro Rivadavia la semana pasada estuvimos al borde del 100% de ocupación”.

“Yo entiendo que la vida social es muy importante pero hoy por hoy privilegiamos la vida económica a la vida social, con los peligros que eso conlleva”, destacó.

En este marco, afirmó que “las reuniones sociales y los momentos de dispersión en el trabajo son los mayores momentos de peligro para el contagio, independientemente que se representen los protocolos”.

“Si queremos mantener las actividades habilitadas tenemos que responder a los cuidados, sino vamos a volver atrás como otras ciudades”, recordó.

En cuanto al paro del Gremio de Salud, el titular de la cartera sanitaria resaltó que “me parece tremendo el paro de actividades del personal de Salud. Es una medida demasiado violenta en esta situación epidemiológica, aunque entiendo el reclamo”.

“Nos preocupa absolutamente, y también el Ministerio de Salud de Nación lo manifestó. No es que el conflicto no esté visibilizado, se están buscando herramientas y es algo que escapa al Ministerio de Salud”, sentenció.

Finalmente, Puratich concluyó que “no es que los funcionarios estén sentados arriba de la plata para no pagar. Yo tengo claro que la plata no está. No es un capricho del ministro de Economía y del Gobernador. Pido moderación en las medidas”.