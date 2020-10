Puratich: “El pedido a los turistas de la PCR es un gasto que no lleva a nada”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se refirió al avance de casos positivos de COVID-19 en la Provincia. “En el Valle el crecimiento es más rápido y lo que tenemos que lograr es llegar a una meseta y sostenerlo. Vamos a tener temporada de verano con los cuidados y restricciones que correspondan. El Gobernador está gestionando la posibilidad de tener hospitales modulares”, sostuvo.

En este sentido, señaló – en diálogo con Radio 3 Trelew AM780– que “ayer el ministro de Economía, Oscar Antonena, se despertó sin olfato por lo que se comunicó con un laboratorio para hacer el test”.

“Yo lo conecté con una profesional para realizar el control de foco, tenía pocos contactos estrechos. Es una persona que se cuida mucho pero igual se contagió”, dijo.

Asimismo, aclaró que “en la reunión de Gabinete se mantuvo la distancia, yo estuve presente”.

“Como el ministro Antonena mantuvo una charla con la ministra Perata se decidió aislarla a ella por precaución”, indicó.

Asimismo, aclaró que “en la zona del Valle el crecimiento es más rápido y lo que tenemos que lograr es llegar a una meseta y sostenerlo. En Octubre y Noviembre será una época compleja, a diferencia de otras zonas donde se va a ir estabilizando”.

Por otro lado, el titular de la cartera sanitaria, expresó que “vamos a tener temporada de verano con los cuidados y restricciones que correspondan. El Gobernador está gestionando la posibilidad de tener hospitales modulares”.

“El pedido a los turistas de la PCR es un gasto que no lleva a nada. Una PCR negativa no quiere decir que no tenga el virus”, concluyó finalmente Puratich.