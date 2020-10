Propietarios de Gimnasios: “El panorama la verdad que es muy cruel y perverso”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El dueño del Gimnasio Stadium, Gustavo Morón, se refirió a la movilización que llevaran a cabo mañana 09 de Octubre. “Mañana viernes nos manifestaremos para que el Intendente nos prometa que no nos cerraran nunca más. Nosotros no somos el problema. Ya es el sexto mes de negocio no productivo”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “no hemos encontrado ninguna respuesta que nos parezca convincente y seria”.

“Ya hace cinco meses que nosotros no podemos trabajar”, dijo.

Asimismo, aclaró que “la gente que circula en los Gimnasios es mínima, no ha incidido la curva de contagios. Es por eso que nos manifestamos, es el sexto mes de negocio no productivo”.

“Hasta el día de la fecha no hemos podido conseguir una reunión con el Intendente”, indicó.

En este marco, destacó que “el panorama la verdad que es muy cruel y perverso”.

Finalmente, Morón concluyó que “no es justo que vuelvan todas las actividades y a nosotros nos sigan teniendo con un pie en la cabeza”.