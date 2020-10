Por el Coronavirus se redujeron al mínimo las internaciones de niños por enfermedades respiratorias

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La pandemia del Covid-19 tuvo algunos “efectos colaterales” que no fueron tan malos. En este caso, la médica pediatra del hospital Andrés Ísola, Xeni Chronopoulos, aseguró que este invierno prácticamente no tuvieron internaciones de niños y niñas por enfermedades:

Fue un invierno totalmente atípico en Pediatría, nosotros estamos acostumbrados a que el momento más complicado es el invierno y la verdad que este año fue súper calmo en cuanto a enfermedades respiratorias y enfermedades por bronquiolitis y neumonías, que se redujeron al mínimo”.

A la hora de buscar las razones, la profesional madrynense explicó que la falta de clases y el aislamiento fueron claves: “Al estar los chicos aislados, al no tener clases, no juntarse con otros niños, se redujo un montón el intercambio de virus entre ellos, hubo mucho menos contagios”.

EL COVID Y LOS CHICOS

En cuanto al Covid-19 y los chicos, Chronopoulos contó: “Generalmente, los chicos son asintomáticos, se comportan como portadores. Pueden llegar a tener síntomas, pero comparados con los adultos, en la mayoría de los casos son mínimos. Pueden tener fiebre, dolor de garganta, alguna dificultad respiratoria, pero no hemos tenido chicos internados, aunque sí chicos con otras patologías y que luego les descubrimos el Covid”.

BUENAS COSTUMBRES

El Coronavirus vino a modificar muchas costumbres diarias, entre ellas el cuidado sanitario y se espera que ese tipo de cambios se mantengan: “Ojalá, me gustaría que haya un cambio en cuanto al lavado de manos en los chicos. Me parece que es mucho más fácil para ellos aprender esas costumbres y el arraigarlas o no pasa por los padres y las madres, para que continúen con eso”.

VERANO ATIPICO

Falta poco para la llegada del verano y la doctora Xeni Chronopoulos aseguró que “así como tuvimos un invierno atípico, vamos a tener un verano atípico también. Quizás las patologías que teníamos en esa época como las otitis de pileta, las faringitis, algunas enfermedades infectocontagiosas no las vamos a tener como el verano pasado. La verdad que no sé qué vamos a tener porque nunca hubiera pensado tener un invierno así en Pediatría, así que no sabemos qué va a pasar”.