Plan Detectar: hoy y el lunes se realizan testeos rápidos en el barrio Etchepare

La estrategia que realiza testeos rápidos a personas asintomáticas, con el fin de frenar la cadena contagios, tiene lugar este sábado y el próximo lunes, en el horario de 10 a 14 horas, en la Escuela N° 189 del barrio Etchepare.

El Plan Detectar sigue este sábado y el próximo lunes tambien, en la Escuela N° 189 del barrio Etchepare, en el horario de 10 a 14 horas. Se recuerda a los vecinos de la ciudad de Trelew que sólo deben concurrir personas asintomáticas y que un médico determina en el lugar si se debe realizar un testeo rápido de Covid-19.

A su vez,desde el ámbito sanitario piden que las personas que no presenten síntomas, no se expongan y no asistan a cada base donde el programa se desarrolla. Dicha herramienta estratégica para frenar contagios de Covid-19, detecta al menos la mitad de los contagios que se registran por día en la ciudad de Trelew.