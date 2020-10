Pfizer prueba una vacuna experimental de coronavirus en niños de 12 años

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La vacuna experimental contra el coronavirus de Pfizer se está probando ahora en el grupo de edad más joven: niños de hasta 12 años.

El cambio a probar la vacuna de coronavirus en niños más pequeños fue aprobado por la Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU. y las juntas de revisión institucional a principios de este mes, pero Pfizer dividió los grupos de niños en adolescentes mayores de 16 y 17 años y niños pequeños de 12 a 15 años.

Un equipo del Hospital de Niños de Cincinnati terminó de vacunar a 100 niños en el grupo de menores edad la semana pasada, dijo el Dr. Robert Frenck, quien dirige el ensayo de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer en el hospital. La mitad de los voluntarios en esta tercera y última fase de la vacuna de Pfizer están recibiendo un placebo o inyección ficticia.

“Ahora estamos haciendo una pausa para observar las reacciones a la vacuna. En este momento estamos en una pausa planificada para asegurarnos de que todo sea lo más seguro posible ”, dijo Frenck a CNN.

Entre los efectos secundarios que los médicos están observando se encuentran bultos, enrojecimiento o dolor en el lugar de la inyección, así como fiebre o dolor.

«Les pediría a otros niños que tomen la vacuna»

Abhinav, de 12 años, es uno de los niños voluntarios en las pruebas clínicas de la vacuna contra el coronavirus. El estudiante de séptimo grado, cuyos padres pidieron que solo se usara su nombre de pila para proteger su privacidad, espera que la vacunación generalizada ayude a que sus abuelos reanuden las visitas desde la India y que las clases vuelvan a la normalidad en la escuela.

«Creo que a todos en mi escuela les gustaría volver a la normalidad», dijo Abhinav a CNN. “Realmente creo que una vacuna podría prevenir la propagación de la infección. A partir de ahora, probablemente pediría a otros niños que la tomen».

La vacuna experimental es segura para los niños, dice Pfizer

Frenck dijo que la gente puede estar nerviosa por darles a los niños una vacuna experimental contra el coronavirus, pero señaló que Pfizer ya se ha probado en decenas de miles de adultos.

“La razón por la que podemos usar esta vacuna en niños es que Pfizer tiene 30.000 adultos inscritos y tiene datos de seguridad de todas esas personas”, dijo.

Además, dijo, será importante vacunar a los niños contra el coronavirus si hay alguna esperanza de controlar la pandemia. Es casi seguro que estén contribuyendo a la propagación silenciosa del virus.

«Creo que lo importante que la gente debe recordar es que, si bien los adolescentes no se enferman tanto como los adultos mayores, no significa que algunos niños no se enfermen y otros no se estén muriendo», dijo Frenck.